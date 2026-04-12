Риболовля в Україні: чи можна залишитись біля водойми з ночівлею у 2026 році

Чи можна рибалити вночі в Україні у 2026 році

В Україні продовжується дія воєнного стану, який суттєво впливає на правила для українців, зокрема і рибалок. Частина водойм замінована або перебуває під окупацією, тому правила риболовлі стали значно суворішими.

Про те, чи можуть українці вирушити на риболовлю з ночівлею у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи можна рибалити вночі в Україні у 2026 році

Деякі види риби краще клюють після заходу сонця. Саме тому, у мирний час, багато рибалок люблять виходити на водойми вночі — особливо влітку, коли вдень спекотно. Хоча є і мінуси:

у темряві гірше видно;

штучне світло може відлякувати рибу;

організму потрібен нічний відпочинок.

Попри це, у 2026 році нічна риболовля фактично заборонена через комендантську годину. Наприклад, на Офіційному порталі Києва зазначається, що в столиці вона починається опівночі та триває до п'ятої ранку.

Перебувати на вулиці або біля водойм у цей час можна лише зі спеціальним дозволом. За порушення передбачено покарання — від штрафів і громадських робіт до адміністративного арешту до 15 діб.

В Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм нагадують, що з 1 квітня 2026 року в Україні стартувала щорічна весняно-літня заборона на вилов риби. Її вводять для того, щоб риба могла спокійно нереститися та відновлювати популяцію. Тривалість обмежень залежить від регіону та конкретної водойми.

За даними Держрибагентство, повної заборони на риболовлю під час нересту немає, але дозволено ловити рибу лише з дотриманням таких умов:

тільки з берега;

поза нерестовими зонами;

з використанням гачкових снастей (не більше двох гачків на людину) або зі спінінгом з однією штучною приманкою.

Також дозволено рибалити у платних водоймах — там правила встановлює власник. Окремо діє заборона на пересування водного транспорту та використання моторних човнів (окрім визначених маршрутів). Це обмеження не поширюються на працівників рибоохорони та інших уповноважених державних служб.

