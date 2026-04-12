Главная Экономика Ночная рыбалка в Украине: будут ли штрафовать украинцев в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 17:05
Рыбалка в Украине: можно ли остаться у водоема с ночевкой в 2026 году
Можно ли рыбачить ночью в Украине в 2026 году. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжается действие военного положения, которое существенно влияет на правила для украинцев, в том числе и рыбаков. Часть водоемов заминирована или находится под оккупацией, поэтому правила рыбалки стали значительно строже.

О том, могут ли украинцы отправиться на рыбалку с ночевкой в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Можно ли рыбачить ночью в Украине в 2026 году

Некоторые виды рыбы лучше клюют после захода солнца. Именно поэтому, в мирное время, многие рыбаки любят выходить на водоемы ночью — особенно летом, когда днем жарко. Хотя есть и минусы:

  • в темноте хуже видно;
  • искусственный свет может отпугивать рыбу;
  • организму нужен ночной отдых.

Несмотря на это, в 2026 году ночная рыбалка фактически запрещена из-за комендантского часа. Например, на Официальном портале Киева отмечается, что в столице он начинается в полночь и длится до пяти утра.

Находиться на улице или возле водоемов в это время можно только со специальным разрешением. За нарушение предусмотрено наказание — от штрафов и общественных работ до административного ареста до 15 суток.

В Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ напоминают, что с 1 апреля 2026 года в Украине стартовал ежегодный весенне-летний запрет на вылов рыбы. Его вводят для того, чтобы рыба могла спокойно нереститься и восстанавливать популяцию. Продолжительность ограничений зависит от региона и конкретного водоема.

По данным Госрыбагентства, полного запрета на рыбалку во время нереста нет, но разрешено ловить рыбу только с соблюдением следующих условий:

  • только с берега;
  • вне нерестовых зон;
  • с использованием крючковых снастей (не более двух крючков на человека) или со спиннингом с одной искусственной приманкой.

Также разрешено рыбачить в платных водоемах — там правила устанавливает владелец. Отдельно действует запрет на передвижение водного транспорта и использование моторных лодок (кроме определенных маршрутов). Это ограничения не распространяются на работников рыбоохраны и других уполномоченных государственных служб.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
