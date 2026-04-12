Рыбалка в Украине: можно ли остаться у водоема с ночевкой в 2026 году

Можно ли рыбачить ночью в Украине в 2026 году.

В Украине продолжается действие военного положения, которое существенно влияет на правила для украинцев, в том числе и рыбаков. Часть водоемов заминирована или находится под оккупацией, поэтому правила рыбалки стали значительно строже.

О том, могут ли украинцы отправиться на рыбалку с ночевкой в 2026 году.

Можно ли рыбачить ночью в Украине в 2026 году

Некоторые виды рыбы лучше клюют после захода солнца. Именно поэтому, в мирное время, многие рыбаки любят выходить на водоемы ночью — особенно летом, когда днем жарко. Хотя есть и минусы:

в темноте хуже видно;

искусственный свет может отпугивать рыбу;

организму нужен ночной отдых.

Несмотря на это, в 2026 году ночная рыбалка фактически запрещена из-за комендантского часа. Например, на Официальном портале Киева отмечается, что в столице он начинается в полночь и длится до пяти утра.

Находиться на улице или возле водоемов в это время можно только со специальным разрешением. За нарушение предусмотрено наказание — от штрафов и общественных работ до административного ареста до 15 суток.

Какие дополнительные ограничения действуют для рыбаков в апреле 2026 года

В Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ напоминают, что с 1 апреля 2026 года в Украине стартовал ежегодный весенне-летний запрет на вылов рыбы. Его вводят для того, чтобы рыба могла спокойно нереститься и восстанавливать популяцию. Продолжительность ограничений зависит от региона и конкретного водоема.

По данным Госрыбагентства, полного запрета на рыбалку во время нереста нет, но разрешено ловить рыбу только с соблюдением следующих условий:

только с берега;

вне нерестовых зон;

с использованием крючковых снастей (не более двух крючков на человека) или со спиннингом с одной искусственной приманкой.

Также разрешено рыбачить в платных водоемах — там правила устанавливает владелец. Отдельно действует запрет на передвижение водного транспорта и использование моторных лодок (кроме определенных маршрутов). Это ограничения не распространяются на работников рыбоохраны и других уполномоченных государственных служб.

Ранее Новини.LIVE писали, что Германия давно привлекает украинцев высокими зарплатами и стабильностью. Однако там надо привыкать к строгим правилам. Даже обычная рыбалка в этом государстве имеет много требований и ограничений.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине с 1 апреля на большинстве водоемов начинается весенне-летний запрет на вылов рыбы. Он обычно длится до конца июня, но точные сроки зависят от водоема и периода нереста рыбы. Кроме этого, для рыбаков действуют и другие правила, о которых стоит помнить.