Обмеження для рибалок у травні: які види риб під забороною та розмір штрафів у 2026 році

Правила риболовлі в травні. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У травні погода в Україні сприятлива для риболовлі. Вже не так холодно вранці та не надто спекотно вдень. Однак у травні дозволено ловити не всі види риби. А тому, щоб не отримати штраф, рибалкам потрібно знати актуальні правила у 2026 році.

Про те, які види риб заборонено ловити в травні та за що штрафують рибалок у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Яку рибу заборонено виловлювати у травні 2026 року

У Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм зазначають, що з 1 квітня 2026 року в Україні діє традиційна весняно-літня нерестова заборона. Її запроваджують щороку для збереження популяцій риби та створення належних умов для її розмноження.

Це необхідний крок для підтримання екологічного балансу у водоймах і захисту біорізноманіття. Обмеження встановлюють на визначений період, щоб убезпечити рибу під час важливої фази її життєвого циклу.

Окремо варто зазначити: види, занесені до Червоної книги України, не можна виловлювати ні під час нересту, ні в будь-яку іншу пору року.

Читайте також:

Скільки доведеться заплатити за вилов червонокнижних риб. Фото: Скриншот/Держрибагентство

За вилов видів риб, занесених до Червоної книги України, передбачено покарання — від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків згідно із затвердженими таксами.

Яку рибу дозволено ловити у травні

Любительська риболовля в період нересту не заборонена, але здійснювати її потрібно з дотриманням встановлених правил. Згідно з чинними нормами, дозволяється:

ловити виключно з берега поза межами нерестовищ;

застосовувати спінінг лише з однією штучною приманкою;

використовувати гачкові снасті з максимум двома гачками на одного рибалку.

Будь-які інші способи вилову заборонені, як і перевищення добової норми — не більше 3 кг риби та однієї додаткової особини.

Не менш важливо дотримуватися мінімально допустимих розмірів улову. Відповідно до правил любительського рибальства, рибалки повинні мати при собі інструмент для вимірювання, щоб самостійно контролювати розмір спійманої риби. У Держрибагентстві нагадують, що мінімально дозволені розміри для вилову у 2026 році такі:

сиг — від 25 см;

щука — від 50 см;

судак — від 42 см;

синець — від 22 см;

білизна — від 30 см;

головень і чехоня — від 24 см;

сом європейський — від 80 см;

лин, струмкова форель, рибець — від 20 см;

річкові раки — від 11 см у дніпровських водосховищах і від 10 см — в інших водоймах;

лящ і короп (сазан) — від 35 см у дніпровських водосховищах, від 30 см — в інших водоймах;

плітка та тарань — від 18 см у дніпровських водосховищах (в інших водоймах обмеження за розміром немає);

білий амур і товстолоб (білий та строкатий) — від 60 см у дніпровських водосховищах, від 40 см — в інших водоймах.

Як правильно визначити розмір риби та раків. Фото: Скриншот/Івано-франківський рибоохоронний патруль

Держрибагентство закликає рибалок відповідально ставитися до природи. Якщо на гачок потрапила риба меншого розміру, її слід обережно звільнити та відразу відпустити у воду. Такий підхід допоможе зберегти водні ресурси для наступних поколінь.

Які штрафи загрожують рибалкам у травні 2026 року

Порушення правил рибальства тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність. Згідно з 85 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, штрафи становлять від 34 до 680 грн.

Якщо ж незаконний вилов завдав істотної шкоди, передбачено покарання за Кримінальним кодексом: штраф від 1 700 до 3 400 грн або обмеження волі до трьох років із конфіскацією знарядь лову та всього добутого улову.

Раніше Новини.LIVE писали, що Німеччина приваблює українців хорошими зарплатами та стабільним життям. Але тут усе чітко за правилами — навіть звичайна риболовля має купу обмежень.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні ж через воєнний стан правила теж стали жорсткішими. Багато водойм наразі небезпечні або в окупації, тому рибалити можна не всюди й не завжди.