Ограничения для рыбаков в мае: какие виды рыб под запретом и размер штрафов в 2026 году

В мае погода в Украине благоприятная для рыбалки. Уже не так холодно утром и не слишком жарко днем. Однако в мае разрешено ловить не все виды рыбы. Поэтому, чтобы не получить штраф, рыбакам нужно знать актуальные правила в 2026 году.

О том, какие виды рыб запрещено ловить в мае и за что штрафуют рыбаков в 2026 году.

Какую рыбу запрещено вылавливать в мае 2026 года

В Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ отмечают, что с 1 апреля 2026 года в Украине действует традиционный весенне-летний нерестовый запрет. Его вводят ежегодно для сохранения популяций рыбы и создания надлежащих условий для ее размножения.

Это необходимый шаг для поддержания экологического баланса в водоемах и защиты биоразнообразия. Ограничения устанавливают на определенный период, чтобы обезопасить рыбу во время важной фазы ее жизненного цикла.

Отдельно стоит отметить: виды, занесенные в Красную книгу Украины, нельзя вылавливать ни во время нереста, ни в любое другое время года.

За вылов видов рыб, занесенных в Красную книгу Украины, предусмотрено наказание - от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба согласно утвержденным таксам.

Какую рыбу разрешено ловить в мае

Любительская рыбалка в период нереста не запрещена, но осуществлять ее нужно с соблюдением установленных правил. Согласно действующим нормам, разрешается:

ловить исключительно с берега за пределами нерестилищ;

применять спиннинг лишь с одной искусственной приманкой;

использовать крючковые снасти с максимум двумя крючками на одного рыбака.

Любые другие способы вылова запрещены, как и превышение суточной нормы — не более 3 кг рыбы и одной дополнительной особи.

Не менее важно соблюдать минимально допустимые размеры улова. В соответствии с правилами любительского рыболовства, рыбаки должны иметь при себе инструмент для измерения, чтобы самостоятельно контролировать размер пойманной рыбы. В Госрыбагентстве напоминают, что минимально разрешенные размеры для вылова в 2026 году следующие:

сиг — от 25 см;

щука — от 50 см;

судак — от 42 см;

синец — от 22 см;

белька — от 30 см;

голавль и чехонь — от 24 см;

сом европейский — от 80 см;

линь, ручьевая форель, рыбец — от 20 см;

речные раки — от 11 см в днепровских водохранилищах и от 10 см — в других водоемах;

лещ и карп (сазан) — от 35 см в днепровских водохранилищах, от 30 см — в других водоемах;

плотва и тарань — от 18 см в днепровских водохранилищах (в других водоемах ограничения по размеру нет);

белый амур и толстолоб (белый и пестрый) — от 60 см в днепровских водохранилищах, от 40 см — в других водоемах.

Госрыбагентство призывает рыбаков ответственно относиться к природе. Если на крючок попалась рыба меньшего размера, ее следует осторожно освободить и сразу отпустить в воду. Такой подход поможет сохранить водные ресурсы для следующих поколений.

Какие штрафы грозят рыбакам в мае 2026 года

Нарушение правил рыболовства влечет за собой административную или уголовную ответственность. Согласно 85 статье Кодекса Украины об административных правонарушениях, штрафы составляют от 34 до 680 грн.

Если же незаконный вылов нанес существенный вред, предусмотрено наказание по Уголовному кодексу: штраф от 1 700 до 3 400 грн или ограничение свободы до трех лет с конфискацией орудий лова и всего добытого улова.

