До 5,1 тыс. грн штрафа за воду: придется ли платить за колодец возле дома

Дата публикации 26 апреля 2026 14:05
В Украине хотят повысить штрафы за использование воды: придется ли платить владельцам колодцев
Штрафы за нарушение требований водного законодательства в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине хотят серьезно повысить штрафы за нарушение правил пользования водой. Если законопроект пройдет, "использовать воду" без разрешения станет намного дороже. Сейчас за это платят максимум 136 гривен, а планируют поднять штрафы до нескольких тысяч гривен.

О том, на сколько хотят повысить штрафы за незаконное использование воды и придется ли платить владельцам "незарегистрированных" колодцев, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Для кого в Украине планируют повысить штрафы за воду

Правительство уже поддержало законопроект о повышении штрафов за нарушение требований водного законодательства, и теперь дело за парламентом. Согласно документу, строже будут наказывать за:

  • повреждение русел рек;
  • загрязнение рек и водоемов;
  • нарушение правил в водоохранных зонах;
  • самовольное использование воды (например, без разрешения);
  • неправильный учет воды или представление ложных данных.

Поскольку нынешние штрафы слишком малы и фактически никого не сдерживают, их решили существенно поднять.

"Действующие размеры штрафов не соответствуют современным экономическим условиям и не выполняют превентивной функции. Сейчас штраф за нарушение права государственной собственности на воды составляет лишь 85-136 грн, тогда как законопроектом предлагается его увеличение до 3 400-5 100 грн", — отмечают в Министерстве.

В первую очередь это касается тех, кто пользуется водой без разрешений. Речь идет, например, о самовольном бурении скважин или забор воды из рек или озер без оформления документов. Чаще всего это бизнес — аграрии, производства и коммунальные предприятия, которые используют много воды.

Также в законопроекте прописали новые нарушения. Среди них — разрушение русел рек во время строительства или игнорирование ограничений в водоохранных зонах.

В Министерстве отмечают, что повышение штрафов важный корок, потому что такие действия могут иметь серьезные последствия: подтопление территорий, ухудшение качества питьевой воды, нарушение экосистем. Поэтому правительство хочет, чтобы наказание было ощутимым, а не "для галочки".

Кстати, в Европе за подобные нарушения платят значительно больше. Например, в Хорватии — от 1 300 до 2 000 евро, а в Словении — до 20 000 евро.

Будут ли штрафовать владельцев колодцев

В большинстве случаев, обычных людей новые штрафы касаться не будут. Согласно 47 статье Водного кодекса Украины, если вы пользуетесь колодцем в частном доме для собственных нужд — это не считается специальным водопользованием. То есть никакие разрешения вам не нужны.

Но даже в таком случае важно соблюдать базовые правила — не загрязнять воду и правильно обустраивать выгребные ямы. Пока что эти изменения еще не действуют. Законопроект должна рассмотреть Верховная Рада, а затем его должен подписать Президент. Только после этого новые штрафы официально заработают.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
