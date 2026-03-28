Тарифы на газ, электричество и воду в Украине: стоимость услуг с 1 апреля

Человек считает коммуналку.

Отопительный сезон завершается, но вопрос коммуналки никуда не исчезает. Для многих граждан это и дальше одна из главных ежемесячных расходов. С 1 апреля 2026 года тарифы в целом останутся на прежнем уровне, но в отдельных регионах могут меняться цены на некоторые услуги.

О том, что будет с ценами на газ, электричество и воду с 1 апреля 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Стоимость электроэнергии с 1 апреля в Украине

В апреле украинцы будут платить за свет так же, как и раньше — 4,32 грн за кВт-час. Окончательная сумма в платежке, зависит от того, сколько электричества вы реально использовали. Согласно постановлению правительства №632, тариф будет оставаться таким как минимум до конца апреля.

Также можно сэкономить благодаря двухзонным счетчикам. Ночью (с 23:00 до 07:00) электричество дешевле — 2,16 грн за кВт-ч. Поэтому если перенести часть потребления на ночь, счета могут быть меньше.

Тарифы на электроэнергию.

Есть и более выгодные условия для тех, кто отапливает жилье электричеством: если потреблять до 2000 кВт-ч в месяц, тариф будет ниже — 2,64 грн. Если же превысить этот объем, придется платить по стандартной цене.

Читайте также:

Что будет с тарифами на газ с 1 апреля в Украине

Цена на газ тоже не меняется. Для большинства клиентов "Нафтогаза" она остается на уровне 7,96 грн за кубометр в рамках тарифа "Фиксированный" — как минимум до конца апреля.

Тариф на газ в апреле.

Такую стабильность объясняют действием специального механизма (ПСО) и мораторием на повышение тарифов. Простыми словами — государство пока сдерживает цены, чтобы люди не платили больше.

Для предприятий теплокоммунэнерго тоже продлили специальные условия — они будут действовать вплоть до 30 сентября 2026 года. Это означает, что такие предприятия и дальше будут покупать газ по регулируемым ценам, а не рыночным. Благодаря этому удается избегать резких скачков в платежках.

Вырастет ли стоимость воды в Украине с 1 апреля

А вот с водой ситуация менее предсказуема. На нее не действует мораторий, поэтому цены могут меняться. Часть тарифов контролирует НКРЭКУ, но многие водоканалы подчиняются местным властям и сами устанавливают цены. Поэтому в отдельных городах возможно подорожание. Поэтому точные цифры лучше искать на сайте своего водоканала.

Ранее Новини.LIVE писали, что газ для населения в Украине может подорожать. Это вполне реально из-за потери собственной добычи после атак России и общего энергетического напряжения в Европе. Чтобы закрыть финансовую дыру в "Нафтогазе", властям, вероятно, придется пойти на непопулярные шаги.

Также Новини.LIVE рассказывали, что более 3 миллионов украинцев потеряли жилье или оно серьезно повреждено. Из-за этого многие выехали — либо за границу, либо в более безопасные области. 25 марта Верховная Рада приняла закон, который регулирует вопрос, как начислять коммуналку и фиксировать убытки, если жилье разрушено или повреждено.

