Для некоторых украинцев меняют правила оплаты ЖКУ: Рада приняла закон

Девушка держится за голову над коммунальными платежками. Фото: Новини.LIVE

В Украине более трех миллионов человек остались с поврежденным или полностью уничтоженным жильем. Из-за этого многие граждане были вынуждены уехать — кто-то за границу, а кто-то перебрался в более безопасные регионы. 25 марта Верховная Рада приняла закон, который регулирует порядок начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также учет убытков в случае повреждения или уничтожения недвижимости.

О том, как планируют изменить подход к начислению платы за жилищно-коммунальные услуги для некоторых граждан, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Как изменятся правила оплаты жилищно-коммунальных услуг для некоторых граждан Украины

Изменения касаются ситуаций, когда жилье пострадало из-за боевых действий, терактов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией России против Украины. Ранее в таких случаях часто возникали споры. Людям могли продолжать начислять коммуналку даже тогда, когда жить в квартире было невозможно.

"Из-за отсутствия четкого законодательного урегулирования отдельные управляющие, председатели правлений ЖСК и ОСМД продолжают начислять плату за жилищную услугу и т.д. совладельцам/владельцам уничтоженного или поврежденного имущества", — отмечается в пояснительной записке к закону.

Новый закон устанавливает четкие правила, как действовать в таких ситуациях. В частности, предусмотрено, что если многоквартирный дом получил значительные повреждения или полностью разрушен и не пригоден для проживания, то плату за его управление начислять не будут.

Читайте также:

Также владельцев поврежденного или уничтоженного жилья освободят от оплаты отдельных коммунальных услуг на тот период, когда объект фактически непригоден для проживания.

Отдельно закон прописывает механизм фиксации и учета убытков, причиненных владельцам недвижимости в результате войны. Это должно помочь системно собирать данные о потерях и в дальнейшем использовать их для восстановления и компенсаций.

Кроме того, определено, как именно должны взаимодействовать между собой:

государственные органы;

управляющие домами;

поставщики коммунальных услуг.

Они будут иметь четкий порядок действий для документирования повреждений и прекращения начисления платежей.

Эти нормы будут действовать не только во время военного положения, но и еще в течение одного года после его завершения или отмены.

Какие проблемы может решить принятый закон

Ожидается, что принятие этого закона позволит гарантировать более справедливый подход к людям, чье жилье пострадало из-за войны. Также это поможет избежать безосновательных начислений за разрушенные или непригодные для проживания квартиры или дома.

Кроме этого, упорядочение процедуры фиксации убытков является важным шагом для запуска эффективных механизмов компенсаций и восстановления.

