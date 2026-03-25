Для некоторых украинцев меняют правила оплаты ЖКУ: Рада приняла закон
В Украине более трех миллионов человек остались с поврежденным или полностью уничтоженным жильем. Из-за этого многие граждане были вынуждены уехать — кто-то за границу, а кто-то перебрался в более безопасные регионы. 25 марта Верховная Рада приняла закон, который регулирует порядок начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также учет убытков в случае повреждения или уничтожения недвижимости.
О том, как планируют изменить подход к начислению платы за жилищно-коммунальные услуги для некоторых граждан, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Как изменятся правила оплаты жилищно-коммунальных услуг для некоторых граждан Украины
Изменения касаются ситуаций, когда жилье пострадало из-за боевых действий, терактов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией России против Украины. Ранее в таких случаях часто возникали споры. Людям могли продолжать начислять коммуналку даже тогда, когда жить в квартире было невозможно.
"Из-за отсутствия четкого законодательного урегулирования отдельные управляющие, председатели правлений ЖСК и ОСМД продолжают начислять плату за жилищную услугу и т.д. совладельцам/владельцам уничтоженного или поврежденного имущества", — отмечается в пояснительной записке к закону.
Новый закон устанавливает четкие правила, как действовать в таких ситуациях. В частности, предусмотрено, что если многоквартирный дом получил значительные повреждения или полностью разрушен и не пригоден для проживания, то плату за его управление начислять не будут.
Также владельцев поврежденного или уничтоженного жилья освободят от оплаты отдельных коммунальных услуг на тот период, когда объект фактически непригоден для проживания.
Отдельно закон прописывает механизм фиксации и учета убытков, причиненных владельцам недвижимости в результате войны. Это должно помочь системно собирать данные о потерях и в дальнейшем использовать их для восстановления и компенсаций.
Кроме того, определено, как именно должны взаимодействовать между собой:
- государственные органы;
- управляющие домами;
- поставщики коммунальных услуг.
Они будут иметь четкий порядок действий для документирования повреждений и прекращения начисления платежей.
Эти нормы будут действовать не только во время военного положения, но и еще в течение одного года после его завершения или отмены.
Какие проблемы может решить принятый закон
Ожидается, что принятие этого закона позволит гарантировать более справедливый подход к людям, чье жилье пострадало из-за войны. Также это поможет избежать безосновательных начислений за разрушенные или непригодные для проживания квартиры или дома.
Кроме этого, упорядочение процедуры фиксации убытков является важным шагом для запуска эффективных механизмов компенсаций и восстановления.
