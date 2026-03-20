Украинцам пересчитали платежки за коммуналку: какие суммы отняли за январь

Платежка за коммунальные услуги и купюры гривны на столе.

Украинцам пообещали осуществить справедливый перерасчет коммунальных услуг, учитывая сложный отопительный сезон этого года. За январь 2026-го потребителям не насчитали более 36 млн гривен. Это общая сумма за теплоснабжение, горячую воду и некоторые другие услуги.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Правительственный портал.

Перерасчет коммуналки за январь 2026

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с председателем Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергеем Ткачуком. Они обсудили результаты выполнения решения Кабинета Министров о справедливом перерасчете коммуналки.

Как выяснилось, за январь пересчитали платежки в городах, где потребители вообще не получили определенные услуги или их предоставили не в полном объеме/ненадлежащего качества. Причинами, очевидно, стали вражеские атаки: российские дроны и ракеты зимой целились в объекты критической инфраструктуры.

Как результат, украинцам не насчитали 36,4 млн гривен, куда входит:

теплоснабжение — 16,6 млн гривен;

горячая вода — 9,9 млн гривен;

водоснабжение — 3,9 млн гривен;

водоотвод — 5,7 млн гривен;

обращение с отходами — 257,6 тыс. гривен.

"В Киеве из-за перебоев с предоставлением услуг жителям не начислили 9,1 млн грн за водоснабжение и водоотвод, а за централизованное теплоснабжение плата не начислялась вообще. Речь идет о не выставленных счетах на миллиарды гривен", — уточнила Юлия Свириденко.

Почему происходил перерасчет платежек

В конце января 2026 года КМУ принял постановление № 118, которое обязало поставщиков осуществить перерасчет платежек за те период, когда потребители не получили надлежащие коммунальные услуги или они были предоставлены в недостаточном объеме.

Причина — атаки России на украинскую энергетику привели к масштабным отключениям света и перебоям с водоснабжением. Более того, по состоянию на вторую половину марта в Киеве оставались без отопления 579 домов (875 домохозяйств по всей стране), что подтверждает большие убытки, нанесенные объектам критической инфраструктуры.

Поставщики не должны включать в платежки суммы за периоды, когда услуги отсутствовали в домах из-за обстрелов и аварий в результате ракетно-дронных атак. Обновленную плату надо отражать в следующих платежках без обращения потребителей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам советуют хранить квитанции за коммунальные услуги не менее пяти лет. Эти документы являются подтверждением оплаты, поэтому способны защитить интересы потребителей в случае споров.

Также мы писали, что в марте 2026 года украинцам могут прийти двойные платежки за коммунальные услуги. Это связано с принятым правительством постановлением о справедливом перерасчете коммуналки.