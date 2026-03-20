Українцям перерахували платіжки за комуналку: які суми відняли за січень

Платіжка за комунальні послуги і купюри гривні на столі. Фото: Новини.LIVE

Українцям пообіцяли здійснити справедливий перерахунок комунальних послуг, враховуючи складний опалювальний сезон цього року. За січень 2026-го споживачам не нарахували понад 36 млн гривень. Це загальна сума за теплопостачання, гарячу воду та деякі інші послуги.

Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

Читайте також:

Перерахунок комуналки за січень 2026

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася з головою Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергієм Ткачуком. Вони обговорили результати виконання рішення Кабінету Міністрів про справедливий перерахунок комуналки.

Як з’ясувалося, за січень перерахували платіжки у містах, де споживачі взагалі не отримали певні послуги або їх надали не в повному обсязі/неналежної якості. Причинами, очевидно, стали ворожі атаки: російські дрони та ракети взимку цілилися в об’єкти критичної інфраструктури.

Як результат, українцям не нарахували 36,4 млн гривень, куди входить:

теплопостачання — 16,6 млн гривень;

гаряча вода — 9,9 млн гривень;

водопостачання — 3,9 млн гривень;

водовідведення — 5,7 млн гривень;

поводження з відходами — 257,6 тис. гривень.

"У Києві через перебої з наданням послуг мешканцям не нарахували 9,1 млн грн за водопостачання і водовідведення, а за централізоване теплопостачання плата не нараховувалася взагалі. Йдеться про не виставлені рахунки на мільярди гривень", — уточнила Юлія Свириденко.

Чому відбувався перерахунок платіжок

Наприкінці січня 2026 року КМУ ухвалив постанову № 118, яка зобов’язала постачальників здійснити перерахунок платіжок за ті період, коли споживачі не отримали належні комунальні послуги чи їх було надано в недостатньому обсязі.

Причина — атаки Росії на українську енергетику призвели до масштабних відключень світла і перебоїв з водопостачанням. Більше того, станом на другу половину березня в Києві залишалися без опалення 579 будинків (875 домогосподарств по всій країні), що підтверджує великі збитки, завдані об’єктам критичної інфраструктури.

Постачальники не повинні включати в платіжки суми за періоди, коли послуги були відсутні в будинках через обстріли та аварії внаслідок ракетно-дронових атак. Натомість оновлену плату треба відображати в наступних платіжках без звернення споживачів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям радять зберігати квитанції за комунальні послуги щонайменше п’ять років. Ці документи є підтвердженням оплати, тому здатні захистити інтереси споживачів у випадку спорів.

Також ми писали, що в березні 2026 року українцям можуть прийти подвійні платіжки за комунальні послуги. Це пов’язано з ухваленою урядом постановою про справедливий перерахунок комуналки.