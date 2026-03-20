Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Українцям перерахували платіжки за комуналку: які суми відняли за січень

Українцям перерахували платіжки за комуналку: які суми відняли за січень

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 15:05
Платіжка за комунальні послуги і купюри гривні на столі. Фото: Новини.LIVE

Українцям пообіцяли здійснити справедливий перерахунок комунальних послуг, враховуючи складний опалювальний сезон цього року. За січень 2026-го споживачам не нарахували понад 36 млн гривень. Це загальна сума за теплопостачання, гарячу воду та деякі інші послуги.

Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

Перерахунок комуналки за січень 2026

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася з головою Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергієм Ткачуком. Вони обговорили результати виконання рішення Кабінету Міністрів про справедливий перерахунок комуналки.

Як з’ясувалося, за січень перерахували платіжки у містах, де споживачі взагалі не отримали певні послуги або їх надали не в повному обсязі/неналежної якості. Причинами, очевидно, стали ворожі атаки: російські дрони та ракети взимку цілилися в об’єкти критичної інфраструктури.

Як результат, українцям не нарахували 36,4 млн гривень, куди входить:

  • теплопостачання — 16,6 млн гривень;
  • гаряча вода — 9,9 млн гривень;
  • водопостачання — 3,9 млн гривень;
  • водовідведення — 5,7 млн гривень;
  • поводження з відходами — 257,6 тис. гривень.

"У Києві через перебої з наданням послуг мешканцям не нарахували 9,1 млн грн за водопостачання і водовідведення, а за централізоване теплопостачання плата не нараховувалася взагалі. Йдеться про не виставлені рахунки на мільярди гривень", — уточнила Юлія Свириденко.

Чому відбувався перерахунок платіжок

Наприкінці січня 2026 року КМУ ухвалив постанову № 118, яка зобов’язала постачальників здійснити перерахунок платіжок за ті період, коли споживачі не отримали належні комунальні послуги чи їх було надано в недостатньому обсязі.

Причина — атаки Росії на українську енергетику призвели до масштабних відключень світла і перебоїв з водопостачанням. Більше того, станом на другу половину березня в Києві залишалися без опалення 579 будинків (875 домогосподарств по всій країні), що підтверджує великі збитки, завдані об’єктам критичної інфраструктури.

Постачальники не повинні включати в платіжки суми за періоди, коли послуги були відсутні в будинках через обстріли та аварії внаслідок ракетно-дронових атак. Натомість оновлену плату треба відображати в наступних платіжках без звернення споживачів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям радять зберігати квитанції за комунальні послуги щонайменше п’ять років. Ці документи є підтвердженням оплати, тому здатні захистити інтереси споживачів у випадку спорів.

Також ми писали, що в березні 2026 року українцям можуть прийти подвійні платіжки за комунальні послуги. Це пов’язано з ухваленою урядом постановою про справедливий перерахунок комуналки.

комунальні послуги комунальні служби платіжка
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації