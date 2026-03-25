Для деяких українців змінюють правила оплати комуналки: Рада прийняла закон

В Україні понад три мільйони людей залишилися з пошкодженим або повністю знищеним житлом. Через це багато громадян були змушені виїхати — хтось за кордон, а хтось перебрався у безпечніші регіони. 25 березня Верховна Рада прийняла закон, який врегульовує порядок нарахування платежів за житлово-комунальні послуги, а також облік збитків у разі пошкодження або знищення нерухомості.

Як зміняться правила оплати житлово-комунальних послуг для деяких громадян України

Зміни стосуються ситуацій, коли житло постраждало через бойові дії, теракти чи диверсії, спричинені збройною агресією Росії проти України. Раніше в таких випадках часто виникали суперечки. Людям могли продовжувати нараховувати комуналку навіть тоді, коли жити у квартирі було неможливо.

"Через відсутність чіткого законодавчого врегулювання окремі управителі, голови правлінь ЖБК та ОСББ продовжують нараховувати плату за житлову послугу, тощо співвласникам/власникам знищеного або пошкодженого майна", — зазначається в пояснювальній записці до закону.

Новий закон встановлює чіткі правила, як діяти в таких ситуаціях. Зокрема, передбачено, що якщо багатоквартирний будинок зазнав значних пошкоджень або повністю зруйнований і не придатний для проживання, то плату за його управління нараховувати не будуть.

Також власників пошкодженого чи знищеного житла звільнять від оплати окремих комунальних послуг на той період, коли об’єкт фактично непридатний для проживання.

Окремо закон прописує механізм фіксації та обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок війни. Це має допомогти системно збирати дані про втрати та надалі використовувати їх для відновлення і компенсацій.

Крім того, визначено, як саме повинні взаємодіяти між собою:

державні органи;

управителі будинків;

постачальники комунальних послуг.

Вони матимуть чіткий порядок дій для документування пошкоджень і припинення нарахування платежів.

Ці норми діятимуть не лише під час воєнного стану, а й ще протягом одного року після його завершення або скасування.

Які проблеми може вирішити прийнятий закон

Очікується, що ухвалення цього закону дозволить гарантувати більш справедливий підхід до людей, чиє житло постраждало через війну. Також це допоможе уникнути безпідставних нарахувань за зруйновані або непридатні для проживання квартири чи будинки.

Крім цього, впорядкування процедури фіксації збитків є важливим кроком для запуску ефективних механізмів компенсацій і відбудови.

