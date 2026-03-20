Цены на газ в Европе выросли до 60 евро: украинцев предупредили о переменах

Платежка за газ и телефон с включенным калькулятором в руках.

В Украине могут вырасти цены на газ для населения. Вероятность такого сценария высока, учитывая потери внутренних мощностей добычи из-за атак России и энергетического кризиса в Европе. Для финансирования дыры в балансе Нафтогаза придется принимать непопулярные решения.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на финансового аналитика Андрея Шевчишина в Facebook.

Потенциальный дефицит Нафтогаза

Подавляющее большинство украинцев платят за газ 7,96 грн/куб. Тариф зафиксировали до 30 апреля 2026 года, однако в предыдущие годы после завершения отопительного сезона цену не меняли. Ситуация для Нафтогаза остается напряженной из-за потери мощностей добычи — по состоянию на 17 марта удалось заполнить хранилища только на 16% (около 5 млрд кубов).

"К следующей зиме надо выйти минимум на 13 млрд куб. м, а если зима будет суровой, как прошедшая, то и больше. Потребность в импорте оценивается в 4,4-6,3 млрд куб. м.", — отметил аналитик.

Из этого следует необходимость финансирования импорта из Европы. Однако цены не радуют: с конца февраля котировки на хабе TTF резко поднялись с 31 евро/MWh до 60 евро/MWh, то есть газ подорожал вдвое. По курсу НБУ речь идет о расходах на уровне около 34,6 грн/куб. и это только импортная составляющая, без учета логистики и распределения.

Сколько денег может понадобиться Нафтогазу

В случае сохранения высоких цен в Европе Нафтогазу придется искать дополнительное финансирование для обеспечения потребностей импорта. Существуют три вероятных сценария:

мягкий — 33,7 млрд гривен (цена 55 евро/MWh, импорт 4,4 млрд кубов);

базовый — 52,7 млрд гривен (цена 65 евро/MWh, импорт 5,5 млрд кубов);

стрессовый — 78,4 млрд гривен (цена 80 евро/MWh, импорт 6,3 млрд кубов).

Параллельно Международный валютный фонд продолжает давить на Украину с требованием утвердить постепенный переход к рыночным тарифам, дабы получить очередной финансовый пакет. Учитывая все факторы, не исключено, что правительству придется объявить о пересмотре цены на газ для населения в 2026 году.

