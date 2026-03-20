Головна Економіка Тарифи на газ у Європі зросли до 60 євро: українців попередили про зміни

Тарифи на газ у Європі зросли до 60 євро: українців попередили про зміни

Дата публікації: 20 березня 2026 11:17
Платіжка за газ і телефон з увімкненим калькулятором у руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні можуть зрости ціни на газ для населення. Імовірність такого сценарію висока, враховуючи втрати внутрішніх потужностей видобутку через атаки Росії та енергетичну кризу в Європі. Для фінансування діри в балансі Нафтогазу доведеться ухвалювати непопулярні рішення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на фінансового аналітика Андрія Шевчишина у Facebook.

Потенційний дефіцит Нафтогазу

Переважна більшість українців сплачують за газ 7,96 грн/куб. Тариф зафіксували до 30 квітня 2026 року, однак попередніми роками після завершення опалювального сезону ціну не змінювали. Ситуація для Нафтогазу залишається напруженою через втрату потужностей видобутку — станом на 17 березня вдалося заповнити сховища тільки на 16% (близько 5 млрд кубів).

"До наступної зими треба вийти щонайменше на 13 млрд куб. м, а якщо зима буде суворою, як пройдешня, то й більше. Потреба в імпорті оцінюється в 4,4-6,3 млрд куб. м.", — зазначив аналітик.

З цього випливає необхідність фінансування імпорту з Європи. Проте ціни не радують: з кінця лютого коритування на хабі TTF різко піднялися з 31 євро/MWh до 60 євро/MWh, тобто газ подорожчав удвічі. За курсом НБУ йдеться про витрати на рівні близько 34,6 грн/куб. і це тільки імпортна складова, без урахування логістики і розподілу.

Коливання ціни на газ у Європі. Фото: скриншот

Скільки коштів може знадобитися Нафтогазу

У випадку збереження високих цін у Європі Нафтогазу доведеться шукати додаткове фінансування для забезпечення потреб імпорту. Існують три вірогідні сценарії:

  • м’який — 33,7 млрд гривень (ціна 55 євро/MWh, імпорт 4,4 млрд кубів);
  • базовий — 52,7 млрд гривень (ціна 65 євро/MWh, імпорт 5,5 млрд кубів);
  • стресовий — 78,4 млрд гривень (ціна 80 євро/MWh, імпорт 6,3 млрд кубів).

Паралельно Міжнародний валютний фонд продовжує тиснути на Україну з вимогою затвердити поступовий перехід до ринкових тарифів, аби отримати черговий фінансовий пакет. Враховуючи всі фактори, не виключено, що уряду доведеться оголосити про перегляд ціни на газ для населення у 2026 році.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, протягом 2025 року США продали майже 4 млрд барелів нафти і нафтопродуктів. Найбільшим покупцем неочікувано виявилися Нідерланди з обсягом імпорту 419 млн барелів (10,7%).

Також ми писали, що в Україні запустили тимчасову програму "Кешбек на пальне", яка передбачає часткове повернення коштів розміром від 5% до 15% за бензин, дизель та автомобільний газ.

тарифи ціни на газ комунальні послуги Нафтогаз
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
