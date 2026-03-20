Тарифи на газ у Європі зросли до 60 євро: українців попередили про зміни

В Україні можуть зрости ціни на газ для населення. Імовірність такого сценарію висока, враховуючи втрати внутрішніх потужностей видобутку через атаки Росії та енергетичну кризу в Європі. Для фінансування діри в балансі Нафтогазу доведеться ухвалювати непопулярні рішення.

Потенційний дефіцит Нафтогазу

Переважна більшість українців сплачують за газ 7,96 грн/куб. Тариф зафіксували до 30 квітня 2026 року, однак попередніми роками після завершення опалювального сезону ціну не змінювали. Ситуація для Нафтогазу залишається напруженою через втрату потужностей видобутку — станом на 17 березня вдалося заповнити сховища тільки на 16% (близько 5 млрд кубів).

"До наступної зими треба вийти щонайменше на 13 млрд куб. м, а якщо зима буде суворою, як пройдешня, то й більше. Потреба в імпорті оцінюється в 4,4-6,3 млрд куб. м.", — зазначив аналітик.

З цього випливає необхідність фінансування імпорту з Європи. Проте ціни не радують: з кінця лютого коритування на хабі TTF різко піднялися з 31 євро/MWh до 60 євро/MWh, тобто газ подорожчав удвічі. За курсом НБУ йдеться про витрати на рівні близько 34,6 грн/куб. і це тільки імпортна складова, без урахування логістики і розподілу.

Скільки коштів може знадобитися Нафтогазу

У випадку збереження високих цін у Європі Нафтогазу доведеться шукати додаткове фінансування для забезпечення потреб імпорту. Існують три вірогідні сценарії:

м’який — 33,7 млрд гривень (ціна 55 євро/MWh, імпорт 4,4 млрд кубів);

базовий — 52,7 млрд гривень (ціна 65 євро/MWh, імпорт 5,5 млрд кубів);

стресовий — 78,4 млрд гривень (ціна 80 євро/MWh, імпорт 6,3 млрд кубів).

Паралельно Міжнародний валютний фонд продовжує тиснути на Україну з вимогою затвердити поступовий перехід до ринкових тарифів, аби отримати черговий фінансовий пакет. Враховуючи всі фактори, не виключено, що уряду доведеться оголосити про перегляд ціни на газ для населення у 2026 році.

