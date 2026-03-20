З 20 березня водіям нараховуватимуть кешбек за пальне: максимальна сума

Люди заправляють авто на АЗС. Фото: Новини.LIVE

У відповідь на стрімкий ріст цін на пальне, в Україні уряд ухвалив рішення про запуск нового інструмента підтримки водіїв — "Кешбек на пальне". Програма короткострокова та покликана захистити добробут громадян в складний період. Кешбек можна буде отримати з 20 березня.

Про те, яку компенсацію за придбане пальне зможуть отримати водії в Україні з 20 березня та як працюватиме нова програма підтримки, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на загальнонаціональну платформу "Зроблено в Україні".

Читайте також:

Як працюватиме кешбек на пальне в Україні

Нова ініціатива уряду передбачає часткове повернення витрачених коштів на бензин, дизельне пальне та автогаз. Вона працюватиме обмежений час у межах уже запровадженого проєкту "Національний кешбек".

"Ми вивчили, як інші країни реагують на ситуацію зі світовими цінами на нафту, і обрали для України найбільш оптимальне рішення. Уряд запускає кешбек на пальне через вже наявну інфраструктуру програми "Національний кешбек". Програма вже працює як добре таргетований і технологічний інструмент підтримки", — повідомив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Починаючи з 20 березня, громадяни України матимуть можливість отримувати компенсацію за придбане пальне на АЗС, які приєдналися до програми.

Яку суму кешбеку можна буде отримати за придбане в Україні пальне

Розмір відшкодування залежить від типу пального:

5% — автогаз;

10% — бензин;

15% — дизель.

Таким чином, економія для водіїв може становити приблизно від 2 до 11 гривень з кожного літра. Максимальна сума компенсації — до 1000 грн на одну особу щомісяця.

Програма триватиме до 1 травня. Список автозаправних станцій-учасників публікуватиметься на офіційних ресурсах. Серед мереж, які уже долучились до ініціативи — WOG, Ukrnafta, OKKO, KLO, БРСМ Нафта та інші.

Як та на що можна буде витратити отримані гроші

Для користувачів "Національного кешбеку" нарахування відбуватиметься автоматично при оплаті банківською карткою. Тим, хто ще не підключений до програми, потрібно:

Оформити картку в одному з банків-партнерів. Обрати її в застосунку "Дія" для проведення платежів і отримання виплат.

Отримані кошти можна використовувати лише безготівково, зокрема для:

придбання ліків;

придбання книжок;

оплати поштових сервісів;

купівлі українських товарів;

оплати комунальних послуг;

підтримки Збройних сил України.

Зняття готівки не передбачене. Кешбек нараховується лише у випадку прямої оплати пального на АЗС із видачею фіскального чека. Якщо ж покупка здійснюється через мобільні застосунки заправок або спеціальні "паливні гаманці", компенсація не надається.

У разі наявності власних програм лояльності або акцій у мереж АЗС, вони можуть застосовуватися одночасно з державною ініціативою. Державний кешбек нараховується окремо після здійснення покупки та не впливає на внутрішні бонуси компаній.

Раніше ми писали, що ціни на нафту й паливо ростуть майже щодня через напружену ситуацію на Близькому Сході, через що на ринку починається паніка. В Україні це теж відчувається. Експерти кажуть, що ажіотаж тільки посилиться, і ціни на заправках ще підуть вгору.

Також ми розповідали, що багато українців користуються програмою "Національний кешбек" і отримують гроші за купівлю українських товарів. Загалом ці виплати декларувати не потрібно, але для окремих людей їх усе ж треба вказувати в річній декларації.