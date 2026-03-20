С 20 марта водителям будут начислять кэшбек за топливо: максимальная сумма

В ответ на стремительный рост цен на топливо, в Украине правительство приняло решение о запуске нового инструмента поддержки водителей — "Кэшбек на топливо". Программа краткосрочная и призвана защитить благосостояние граждан в сложный период. Кэшбек можно будет получить с 20 марта.

Читайте также:

Как будет работать кэшбек на топливо в Украине

Новая инициатива правительства предусматривает частичный возврат потраченных средств на бензин, дизельное топливо и автогаз. Она будет работать ограниченное время в рамках уже введенного проекта "Национальный кэшбек".

"Мы изучили, как другие страны реагируют на ситуацию с мировыми ценами на нефть, и выбрали для Украины наиболее оптимальное решение. Правительство запускает кэшбек на топливо через уже имеющуюся инфраструктуру программы "Национальный кэшбек". Программа уже работает как хорошо таргетированный и технологический инструмент поддержки", — сообщил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Начиная с 20 марта, граждане Украины смогут получать компенсацию за приобретенное топливо на АЗС, которые присоединились к программе.

Какую сумму кэшбэка можно будет получить за приобретенное в Украине топливо

Размер возмещения зависит от типа горючего:

5% — автогаз;

10% — бензин;

15% — дизель.

Таким образом, экономия для водителей может составлять примерно от 2 до 11 гривен с каждого литра. Максимальная сумма компенсации — до 1000 грн на одного человека ежемесячно.

Программа продлится до 1 мая. Список автозаправочных станций-участников будет публиковаться на официальных ресурсах. Среди сетей, которые уже присоединились к инициативе — WOG, Ukrnafta, OKKO, KLO, БРСМ Нафта и другие.

Как и на что можно будет потратить полученные деньги

Для пользователей "Национального кэшбека" начисление будет происходить автоматически при оплате банковской картой. Тем, кто еще не подключен к программе, нужно:

Оформить карту в одном из банков-партнеров. Выбрать ее в приложении "Дія" для проведения платежей и получения выплат.

Полученные средства можно использовать только по безналу, в частности для:

приобретения лекарств;

приобретения книг;

оплаты почтовых сервисов;

покупки украинских товаров;

оплаты коммунальных услуг;

поддержки Вооруженных сил Украины.

Снятие наличных не предусмотрено. Кэшбек начисляется только в случае прямой оплаты топлива на АЗС с выдачей фискального чека. Если же покупка осуществляется через мобильные приложения заправок или специальные "топливные кошельки", компенсация не предоставляется.

В случае наличия собственных программ лояльности или акций у сетей АЗС, они могут применяться одновременно с государственной инициативой. Государственный кэшбэк начисляется отдельно после совершения покупки и не влияет на внутренние бонусы компаний.

Ранее мы писали, что цены на нефть и топливо растут почти ежедневно из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, из-за чего на рынке начинается паника. В Украине это тоже ощущается. Эксперты говорят, что ажиотаж только усилится, и цены на заправках еще пойдут вверх.

Также мы рассказывали, что многие украинцы пользуются программой "Национальный кэшбек" и получают деньги за покупку украинских товаров. В целом эти выплаты декларировать не нужно, но для отдельных людей их все же надо указывать в годовой декларации.