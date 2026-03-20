С 20 марта водителям будут начислять кэшбек за топливо: максимальная сумма
В ответ на стремительный рост цен на топливо, в Украине правительство приняло решение о запуске нового инструмента поддержки водителей — "Кэшбек на топливо". Программа краткосрочная и призвана защитить благосостояние граждан в сложный период. Кэшбек можно будет получить с 20 марта.
О том, какую компенсацию за приобретенное топливо смогут получить водители в Украине с 20 марта и как будет работать новая программа поддержки, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на общенациональную платформу "Сделано в Украине".
Как будет работать кэшбек на топливо в Украине
Новая инициатива правительства предусматривает частичный возврат потраченных средств на бензин, дизельное топливо и автогаз. Она будет работать ограниченное время в рамках уже введенного проекта "Национальный кэшбек".
"Мы изучили, как другие страны реагируют на ситуацию с мировыми ценами на нефть, и выбрали для Украины наиболее оптимальное решение. Правительство запускает кэшбек на топливо через уже имеющуюся инфраструктуру программы "Национальный кэшбек". Программа уже работает как хорошо таргетированный и технологический инструмент поддержки", — сообщил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
Начиная с 20 марта, граждане Украины смогут получать компенсацию за приобретенное топливо на АЗС, которые присоединились к программе.
Какую сумму кэшбэка можно будет получить за приобретенное в Украине топливо
Размер возмещения зависит от типа горючего:
- 5% — автогаз;
- 10% — бензин;
- 15% — дизель.
Таким образом, экономия для водителей может составлять примерно от 2 до 11 гривен с каждого литра. Максимальная сумма компенсации — до 1000 грн на одного человека ежемесячно.
Программа продлится до 1 мая. Список автозаправочных станций-участников будет публиковаться на официальных ресурсах. Среди сетей, которые уже присоединились к инициативе — WOG, Ukrnafta, OKKO, KLO, БРСМ Нафта и другие.
Как и на что можно будет потратить полученные деньги
Для пользователей "Национального кэшбека" начисление будет происходить автоматически при оплате банковской картой. Тем, кто еще не подключен к программе, нужно:
- Оформить карту в одном из банков-партнеров.
- Выбрать ее в приложении "Дія" для проведения платежей и получения выплат.
Полученные средства можно использовать только по безналу, в частности для:
- приобретения лекарств;
- приобретения книг;
- оплаты почтовых сервисов;
- покупки украинских товаров;
- оплаты коммунальных услуг;
- поддержки Вооруженных сил Украины.
Снятие наличных не предусмотрено. Кэшбек начисляется только в случае прямой оплаты топлива на АЗС с выдачей фискального чека. Если же покупка осуществляется через мобильные приложения заправок или специальные "топливные кошельки", компенсация не предоставляется.
В случае наличия собственных программ лояльности или акций у сетей АЗС, они могут применяться одновременно с государственной инициативой. Государственный кэшбэк начисляется отдельно после совершения покупки и не влияет на внутренние бонусы компаний.
Читайте Новини.LIVE!