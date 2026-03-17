США продали майже 4 млрд барелів нафти у 2025 році: хто купив найбільше

Танкер пропливає повз нафтопереробний завод. Фото: Reuters

Поки у світі непрогнозовано коливаються ціни на нафту внаслідок війни на Близькому Сході, США підраховують доходи від продажу мільярдів барелів у 2025 році. Що цікаво, до переліку десяти найбільших імпортерів американського ресурсу ввійшли всього три європейські країни. А перше місце в переліку покупців може здивувати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто був найбільшим імпортером нафти і нафтопродуктів зі США у 2025 році.

Читайте також:

Найбільші покупці американської нафти

Протягом 2025 року США експортували майже 4 млрд барелів нафти і нафтопродуктів, що дозволило зміцнити позиції держави як одного з головних світових постачальників енергоресурсів. За даними Visual Capitalist, карта основних споживачів минулого року зазнала змін.

Стало відомо, які країни опинилися в рейтингу найбільших імпортерів американської сировини. Лідером виявилися Нідерланди з рекордним обсягом 419 млн барелів — це приблизно 10,7% від загального експорту США. Причини пов’язані зі стратегічною роллю одного з найбільших енергетичних вузлів — порту Роттердама.

Імпортери нафти і нафтопродуктів зі США.

Список із десяти країн, які придбали найбільше американської нафти і нафтопродуктів у 2025 році, має такий вигляд:

Нідерланди — 419 млн барелів (10,7%);

Мексика — 398 млн барелів (10,2%);

Канада — 324 млн барелів (8,3%);

Південна Корея — 257 млн барелів (6,6%);

Японія — 247 млн барелів (6,3%);

Китай — 238 млн барелів (6,1%);

Індія — 221 млн барелів (5,7%);

Бразилія — 133 млн барелів (3,4%);

Велика Британія — 124 млн барелів (3,2%);

Іспанія — 95 млн барелів (2,4%).

"Імпорт американської нафти до Китаю скоротився на 34% у 2025 році, тоді як до Індії зріс на 35%, що підкреслює розбіжні тенденції попиту між двома найбільш густонаселеними країнами світу", — йдеться на Visual Capitalist.

Присутність у рейтингу Південної Кореї та Японії, причому в першій п’ятірці, свідчить про високу залежність Азійсько-Тихоокеанського регіону від енергоресурсів зі США.

Що відбувається з цінами на нафту у 2026

Поки Ормузька протока залишається повністю заблокованою внаслідок війни на Близькому Сході, світові ціни на нафту активно зростають. Вранці 17 березня барель американської WTI коштував 96,81 дол., європейської Brent — 103,51 дол., марки Murban з Абу-Дабі — 114,10 дол.

Близько 20% торгівлі нафтою і скрапленим природним газом не здійснюється через блокування Ормузької протоки. Конфлікт на Близькому Сході триває вже третій тиждень (станом на 17 березня 2026 року), однак позитивних рушень у питанні постачання енергоресурсів не передбачається.

Нагадаємо, загострення конфлікту на Близькому Сході призвело до зростання цін на нафту. Як результат, вартість пального в Україні відчутно зросла. Основним фактором є ризик постачання через Ормузьку протоку.

Також ми писали, що в Україні виросли ціни на газ — приблизно на 20% за кілька днів (до понад 27 000 грн за 1000 кубометрів). Це наслідок війни на Близькому Сході, хоча в Європі темпи дорожчання ще швидші.