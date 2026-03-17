США продали почти 4 млрд баррелей нефти в 2025 году: кто купил больше всего

Танкер проплывает мимо нефтеперерабатывающего завода. Фото: Reuters

Пока в мире непрогнозируемо колеблются цены на нефть вследствие войны на Ближнем Востоке, США подсчитывают доходы от продажи миллиардов баррелей в 2025 году. Что интересно, в перечень десяти крупнейших импортеров американского ресурса вошли всего три европейские страны. А первое место в списке покупателей может удивить.

Крупнейшие покупатели американской нефти

В течение 2025 года США экспортировали почти 4 млрд баррелей нефти и нефтепродуктов, что позволило укрепить позиции государства как одного из главных мировых поставщиков энергоресурсов. По данным Visual Capitalist, карта основных потребителей в прошлом году претерпела изменения.

Стало известно, какие страны оказались в рейтинге крупнейших импортеров американского сырья. Лидером оказались Нидерланды с рекордным объемом 419 млн баррелей — это примерно 10,7% от общего экспорта США. Причины связаны со стратегической ролью одного из крупнейших энергетических узлов — порта Роттердама.

Список из десяти стран, которые приобрели больше всего американской нефти и нефтепродуктов в 2025 году, выглядит так:

Нидерланды — 419 млн баррелей (10,7%);

Мексика — 398 млн баррелей (10,2%);

Канада — 324 млн баррелей (8,3%);

Южная Корея — 257 млн баррелей (6,6%);

Япония — 247 млн баррелей (6,3%);

Китай — 238 млн баррелей (6,1%);

Индия — 221 млн баррелей (5,7%);

Бразилия — 133 млн баррелей (3,4%);

Великобритания — 124 млн баррелей (3,2%);

Испания — 95 млн баррелей (2,4%).

"Импорт американской нефти в Китай сократился на 34% в 2025 году, тогда как в Индию вырос на 35%, что подчеркивает расходящиеся тенденции спроса между двумя наиболее густонаселенными странами мира", — говорится на Visual Capitalist.

Присутствие в рейтинге Южной Кореи и Японии, причем в первой пятерке, свидетельствует о высокой зависимости Азиатско-Тихоокеанского региона от энергоресурсов из США.

Что происходит с ценами на нефть в 2026

Пока Ормузский пролив остается полностью заблокированным в результате войны на Ближнем Востоке, мировые цены на нефть активно растут. Утром 17 марта баррель американской WTI стоил 96,81 долл., европейской Brent — 103,51 долл., марки Murban из Абу-Даби — 114,10 долл.

Около 20% торговли нефтью и сжиженным природным газом не осуществляется из-за блокирования Ормузского пролива. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже третью неделю (по состоянию на 17 марта 2026 года), однако положительных движений в вопросе поставок энергоресурсов не предвидится.

Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к росту цен на нефть. Как результат, стоимость топлива в Украине ощутимо выросла. Основным фактором является риск поставок через Ормузский пролив.

Также мы писали, что в Украине выросли цены на газ — примерно на 20% за несколько дней (до более 27 000 грн за 1000 кубометров). Это следствие войны на Ближнем Востоке, хотя в Европе темпы подорожания еще быстрее.