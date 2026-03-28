Тарифи на газ, електрику та воду в Україні: вартість послуг з 1 квітня

Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

Опалювальний сезон завершується, але питання комуналки нікуди не зникає. Для багатьох громадян це й далі одна з головних щомісячних витрат. З 1 квітня 2026 року тарифи загалом залишаться на попередньому рівні, але в окремих регіонах можуть змінюватись ціни на деякі послуги.

Про те, що буде з цінами на газ, електрику та воду з 1 квітня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Вартість електроенергії з 1 квітня в Україні

У квітні українці платитимуть за світло так само, як і раніше — 4,32 грн за кВт-год. Остаточна сума в платіжці, залежить від того, скільки електрики ви реально використали. Згідно з постановою уряду №632, тариф залишатиметься таким щонайменше до кінця квітня.

Також можна зекономити завдяки двозонним лічильникам. Уночі (з 23:00 до 07:00) електрика дешевша — 2,16 грн за кВт-год. Тож якщо перенести частину споживання на ніч, рахунки можуть бути меншими.

Тарифи на електроенергію. Фото: Скриншот/Yasno

Є й вигідніші умови для тих, хто опалює житло електрикою: якщо споживати до 2000 кВт-год на місяць, тариф буде нижчим — 2,64 грн. Якщо ж перевищити цей обсяг, доведеться платити за стандартною ціною.

Що буде з тарифами на газ з 1 квітня в Україні

Ціна на газ теж не змінюється. Для більшості клієнтів "Нафтогазу" вона залишається на рівні 7,96 грн за кубометр у межах тарифу "Фіксований" — щонайменше до кінця квітня.

Тариф на газ у квітні. Фото: Скриншот/Нафтогаз

Таку стабільність пояснюють дією спеціального механізму (ПСО) та мораторієм на підвищення тарифів. Простими словами — держава поки що стримує ціни, щоб люди не платили більше.

Для підприємств теплокомуненерго теж продовжили спеціальні умови — вони діятимуть аж до 30 вересня 2026 року. Це означає, що такі підприємства й далі купуватимуть газ за регульованими цінами, а не ринковими. Завдяки цьому вдається уникати різких стрибків у платіжках.

Чи зросте вартість води в Україні з 1 квітня

А от із водою ситуація менш передбачувана. На неї не діє мораторій, тому ціни можуть змінюватися. Частину тарифів контролює НКРЕКП, але багато водоканалів підпорядковуються місцевій владі й самі встановлюють ціни. Через це в окремих містах можливе подорожчання. Тож точні цифри краще шукати на сайті свого водоканалу.

Також Новини.LIVE розповідали, що понад 3 мільйони українців втратили житло або його серйозно пошкоджено. Через це багато хто виїхав — або за кордон, або в безпечніші області. 25 березня Верховна Рада ухвалила закон, який врегульовує питання, як нараховувати комуналку та фіксувати збитки, якщо житло зруйноване чи пошкоджене.