В Україні хочуть підвищити штрафи за використання води: чи доведеться платити власникам криниць

Штрафи за порушення вимог водного законодавства в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні хочуть серйозно підвищити штрафи за порушення правил користування водою. Якщо законопроєкт пройде, "використовувати воду" без дозволу стане набагато дорожче. Зараз за це платять максимум 136 гривень, а планують підняти штрафи до кількох тисяч гривень.

Про те, на скільки хочуть підвищити штрафи за незаконне використання води та чи доведеться платити власникам "незареєстрованих" криниць, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Для кого в Україні планують підвищити штрафи через воду

Уряд уже підтримав законопроєкт про підвищення штрафів за порушення вимог водного законодавства, і тепер справа за парламентом. Згідно з документом, суворіше каратимуть за:

пошкодження русел річок;

забруднення річок і водойм;

порушення правил у водоохоронних зонах;

самовільне використання води (наприклад, без дозволу);

неправильний облік води або подання неправдивих даних.

Оскільки нинішні штрафи занадто малі і фактично нікого не стримують, їх вирішили суттєво підняти.

"Чинні розміри штрафів не відповідають сучасним економічним умовам і не виконують превентивної функції. Наразі штраф за порушення права державної власності на води становить лише 85-136 грн, тоді як законопроєктом пропонується його збільшення до 3 400-5 100 грн", — зазначають в Міністерстві.

В першу чергу це стосується тих, хто користується водою без дозволів. Йдеться, наприклад, про самовільне буріння свердловин або забір води з річок чи озер без оформлення документів. Найчастіше це бізнес — аграрії, виробництва і комунальні підприємства, які використовують багато води.

Також у законопроєкті прописали нові порушення. Серед них — руйнування русел річок під час будівництва або ігнорування обмежень у водоохоронних зонах.

В Міністерстві наголошують, що підвищення штрафів важливий корок, бо такі дії можуть мати серйозні наслідки: підтоплення територій, погіршення якості питної води, порушення екосистем. Тому уряд хоче, щоб покарання було відчутним, а не "для галочки".

До речі, у Європі за подібні порушення платять значно більше. Наприклад, у Хорватії — від 1 300 до 2 000 євро, а у Словенії — до 20 000 євро.

Чи штрафуватимуть власників криниць

В більшості випадків, звичайних людей нові штрафи стосуватися не будуть. Згідно з 47 статтею Водного кодексу України, якщо ви користуєтесь колодязем у приватному будинку для власних потреб — це не вважається спеціальним водокористуванням. Тобто ніякі дозволи вам не потрібні.

Але навіть у такому випадку важливо дотримуватись базових правил — не забруднювати воду і правильно облаштовувати вигрібні ями. Поки що ці зміни ще не діють. Законопроєкт має розглянути Верховна Рада, а потім його повинен підписати Президент. Лише після цього нові штрафи офіційно запрацюють.

