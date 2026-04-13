Плату за деякі комунальні послуги хочуть рахувати інакше: що буде з платіжками українців

Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який суттєво змінює правила розподілу тепла та комунальних послуг у багатоквартирних будинках. Його мета — зробити нарахування справедливішими, прозорішими та наблизити українські правила до європейських стандартів енергоефективності.

Про те, як пропонують змінити підхід до нарахування комунальних платежів для мешканців багатоповерхівок та як це вплине на платіжки українців, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Як пропонують змінити підхід до нарахування плати за опалення

Зараз система така, що іноді люди платять за тепло, якого фактично не отримали. Через це виникають суперечки між мешканцями та постачальниками, а впроваджувати енергоощадні технології стає складніше. Новий закон пропонує:

передбачити окремі правила для місць загального користування;

враховувати транзитні труби у квартирах з індивідуальним опаленням;

витрати на внутрішньобудинкові системи опалення ділити між квартирами без індивідуального опалення;

скасувати мінімальні частки середнього споживання тепла і рахувати енергію по-новому, залежно від типу приміщень.

Наприклад, якщо в загальних приміщеннях немає батарей, платити за них не треба. Якщо є — витрати діляться між квартирами з опаленням, крім тих, що мають окремий вхід або не підключені до системи.

"Метою прийняття цього законопроєкт є створення прозорого, справедливого та ефективного механізму розподілу теплової енергії та комунальних послуг, який відповідає принципу оплати виключно за фактично отриману послугу, усуває штучні бар’єри для енергозбереження та мінімізує конфлікти між учасниками відносин", — зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту.

Що буде з гарячим водопостачанням

Ще одна новація стосується гарячої води. Витрати на внутрішньобудинкові системи гарячого водопостачання пропонують включати прямо до тарифу, без окремих платежів.

Загалом законопроєкт пояснюють бажанням привести українське законодавство у відповідність до європейських норм і впровадити принцип "енергоефективність передусім".

Очікують, що після змін нарахування стануть справедливішими, буде менше конфліктів між мешканцями, а правила розрахунків — прозорими та зрозумілими.

