Несплачені рахунки за комуналку: як списати частину боргу у 2026 році

У більшості випадків українці не звільняються від сплати комунальних послуг через воєнний стан. Навіть якщо помешкання постує, платіжки продовжують надходити. Частину цих нарахувань можна скасувати просто подавши заяву до постачальників послуг. Однак деякі борги можуть накопичуватись роками, і просто так їх ніхто не спише.

Про те, чи можуть списати комунальні борги українців та що для цього потрібно зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Коли можуть списати частину боргу за комуналку

За словами юриста Михайла Вулаха, якщо у житлі ніхто не жив понад 30 днів, можна зменшити суму в платіжках. У такому випадку дозволяється тимчасово не платити за газ, електроенергію, воду та вивезення сміття.

Для цього потрібно подати заяву постачальнику послуг і додати документ, який підтверджує вашу відсутність або актуальні показники лічильників (за наявності). Наприклад, це може бути довідка про проживання або роботу за кордоном.

Але є винятки. За опалення та утримання будинку плату не скасовують. Ці нарахування залишаються, і борг може накопичуватись роками. Відповідно, виникає питання — чи доведеться платити за те, чим не користувався.

Через скілки років можна списати борги за комуналку

Згідно з 257 статтею Цивільного кодексу України є поняття строку позовної давності, який у більшості випадків для комунальних боргів він становить 3 роки.

Це означає, що компанії мають право вимагати оплату лише за останні три роки до моменту звернення до суду. Але є важливий нюанс, якщо людина визнавала борг:

платила хоча б частину;

просила відстрочку чи розстрочку;

підписувала договір про реструктуризацію.

Тоді цей трирічний строк починає відлік заново. У такій ситуації можуть законно нарахувати борг і за довший період.

Як домогтися списання частини боргу

Навіть якщо минуло більше ніж три роки, борг сам по собі не зникає. Якщо ви його добровільно оплатили його після цього строку — повернути гроші вже не вийде.

Суд може прийняти позов незалежно від давності боргу. Але саме боржник має заявити, що строк позовної давності минув. Тільки тоді суд може відмовити у стягненні.

