Через сколько лет "сгорают" долги за коммуналку в Украине

Через сколько лет "сгорают" долги за коммуналку в Украине

Дата публикации 7 апреля 2026 10:32
Неоплаченные счета за коммуналку: как списать часть долга в 2026 году
Человек смотрит на коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

В большинстве случаев украинцы не освобождаются от уплаты коммунальных услуг из-за военного положения. Даже если помещение постится, платежки продолжают поступать. Часть этих начислений можно отменить просто подав заявление поставщикам услуг. Однако некоторые долги могут накапливаться годами, и просто так их никто не спишет.

О том, могут ли списать коммунальные долги украинцев и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Когда могут списать часть долга за коммуналку

По словам юриста Михаила Вулаха, если в жилье никто не жил более 30 дней, можно уменьшить сумму в платежках. В таком случае разрешается временно не платить за газ, электроэнергию, воду и вывоз мусора.

Для этого нужно подать заявление поставщику услуг и приложить документ, который подтверждает ваше отсутствие или актуальные показатели счетчиков (при наличии). Например, это может быть справка о проживании или работе за границей.

Но есть исключения. За отопление и содержание дома плату не отменяют. Эти начисления остаются, и долг может накапливаться годами. Соответственно, возникает вопрос — придется ли платить за то, чем не пользовался.

Через сколько лет можно списать долги за коммуналку

Согласно 257 статье Гражданского кодекса Украины есть понятие срока исковой давности, который в большинстве случаев для коммунальных долгов он составляет 3 года.

Это означает, что компании имеют право требовать оплату только за последние три года до момента обращения в суд. Но есть важный нюанс, если человек признавал долг:

  • платил хотя бы часть;
  • просил отсрочку или рассрочку;
  • подписывал договор о реструктуризации.

Тогда этот трехлетний срок начинает отсчет заново. В такой ситуации могут законно начислить долг и за более долгий период.

Как добиться списания части долга

Даже если прошло больше трех лет, долг сам по себе не исчезает. Если вы его добровольно оплатили его после этого срока — вернуть деньги уже не получится.

Суд может принять иск независимо от давности долга. Но именно должник должен заявить, что срок исковой давности истек. Только тогда суд может отказать во взыскании.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам пообещали сделать честный перерасчет коммуналки из-за сложного отопительного сезона. За январь 2026 года людям недоначислили более 36 млн грн за тепло, горячую воду и другие услуги.

Также Новини.LIVE сообщали, что 25 марта приняли закон, который определяет правила начисления коммуналки и учета убытков в случае повреждения жилья. Если дом непригоден для жизни, плату за его содержание брать не будут. Владельцев такого жилья также временно освободят от оплаты отдельных услуг.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
