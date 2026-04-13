Плату за некоторые коммунальные услуги хотят считать иначе: что будет с платежками украинцев

Человек считает коммуналку.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который существенно меняет правила распределения тепла и коммунальных услуг в многоквартирных домах. Его цель — сделать начисления более справедливыми, прозрачными и приблизить украинские правила к европейским стандартам энергоэффективности.

О том, как предлагают изменить подход к начислению коммунальных платежей для жителей многоэтажек и как это повлияет на платежки украинцев, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Как предлагают изменить подход к начислению платы за отопление

Сейчас система такова, что иногда люди платят за тепло, которого фактически не получили. Из-за этого возникают споры между жильцами и поставщиками, а внедрять энергосберегающие технологии становится сложнее. Новый закон предлагает:

предусмотреть отдельные правила для мест общего пользования;

учитывать транзитные трубы в квартирах с индивидуальным отоплением;

расходы на внутридомовые системы отопления делить между квартирами без индивидуального отопления;

отменить минимальные доли среднего потребления тепла и считать энергию по-новому, в зависимости от типа помещений.

Например, если в общих помещениях нет батарей, платить за них не надо. Если есть — расходы делятся между квартирами с отоплением, кроме тех, что имеют отдельный вход или не подключены к системе.

"Целью принятия этого законопроекта является создание прозрачного, справедливого и эффективного механизма распределения тепловой энергии и коммунальных услуг, который соответствует принципу оплаты исключительно за фактически полученную услугу, устраняет искусственные барьеры для энергосбережения и минимизирует конфликты между участниками отношений", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Что будет с горячим водоснабжением

Еще одна новация касается горячей воды. Расходы на внутридомовые системы горячего водоснабжения предлагают включать прямо в тариф, без отдельных платежей.

В целом законопроект объясняют желанием привести украинское законодательство в соответствие с европейскими нормами и внедрить принцип "энергоэффективность прежде всего".

Ожидается, что после изменений начисления станут более справедливыми, будет меньше конфликтов между жителями, а правила расчетов — прозрачными и понятными.

