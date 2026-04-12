Главная Экономика Для некоторых потребителей газа повысили стоимость услуг: что изменилось

Для некоторых потребителей газа повысили стоимость услуг: что изменилось

Дата публикации 12 апреля 2026 15:10
Повышение тарифов на газ в Украине: для кого изменилась стоимость в апреле
Человек держит деньги и коммунальные платежки возле газовой плиты. Фото: Новини.LIVE

С 1 апреля в Украине подняли тарифы на распределение газа. В среднем стоимость выросла более чем на 60%. Пока это касается только определенной категории потребителей, но в будущем, цены могут повысить и для остальных.

О том, для кого повысили тариф на распределение газа с 1 апреля и изменится ли цена для бытовых потребителей, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на консультационный центр для населения "ГазПравда".

Для кого стоимость доставки газа увеличилась с 1 апреля

Хорошая новость — обычных людей это пока не задело. Новые цены касаются только бизнеса. То есть платить больше сейчас придется предприятиям, а не домохозяйствам. Но есть нюанс. После завершения военного положения эти повышения могут дойти и до населения. Поэтому лучше уже сейчас понимать, что происходит.

Еще в декабре регулятор решил поднять тарифы для бизнеса впервые с 2021 года. Изменения вводят постепенно — с января и теперь с апреля 2026 года. В среднем цены выросли более чем на 60%.

На сколько повысили тарифы на распределение газа в Украине

При этом в разных регионах повышение разное. Например:

Читайте также:
  • на Днепропетровщине тариф подскочил почти на 180% — до 4,15 грн за куб;
  • на Закарпатье — наименьший рост, чуть больше чем на 18% (до 2,83 грн);
  • в Кропивницком, Кривом Роге, Сумах, Черкассах и Кременчуге — рост более 100%.

Среди причин повышения тарифов называют подорожание содержания газовых сетей и их ремонта, зарплаты работников и в целом эксплуатация системы. Газовики говорят прямо — без этого система может работать нестабильно, вплоть до аварий.

Изменится ли стоимость газа для населения

Пока что тарифы для бытовых потребителей не меняются — действует мораторий на повышение во время военного положения. И даже после его завершения он еще продлится полгода. Но потом цены могут пересмотреть и для населения.

В то же время с начала 2026 года изменилась ежемесячная плата за доставку газа. Она зависит от того, сколько газа вы использовали в прошлом году. Тем у кого потребление выросло — сейчас приходится платить больше.

Что касается цены за сам газ, то здесь тоже пока стабильно:

  • большинство украинцев платят 7,96 грн за куб;
  • эта цена действует как минимум до конца апреля;
  • другие поставщики предлагают годовые тарифы от 7,96 до 9,99 грн.

И, похоже, что резкого роста с мая не будет — правительство говорит, что хочет оставить цену без изменений. Но ситуация непростая. Украина вынуждена больше импортировать газ (в прошлом сезоне — рекордные 6,4 млрд кубов), потому что собственная добыча страдает из-за обстрелов.

Плюс на мировом рынке газ тоже подорожал — более чем вдвое от довоенного уровня. Влияют и глобальные риски, в частности ситуация на Ближнем Востоке. Поэтому пока тарифы для населения держат, но что будет дальше — зависит и от войны, и от ситуации в мире.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже после отопительного сезона газ все равно остается важным для большинства людей. В Украине сейчас работает 8 поставщиков газа, и они установили новые тарифы на апрель.

Также Новини.LIVE рассказывали, что потребителям газа советуют не забывать о безопасности дома и подумать об установке специального датчика. Он может вовремя предупредить об опасности и помочь избежать отравления или взрыва. Стоимость таких приборов обычно составляет несколько тысяч гривен.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
