8 поставщиков газа определились с тарифами в апреле: цена за 1 куб

Платежки за коммуналку возле газовой конфорки.

Несмотря на завершение отопительного сезона, газ остается критически важным ресурсом для большинства домохозяйств. Сейчас в Украине работает 8 поставщиков голубого топлива, и они уже определились с ценами на апрель.

О том, какие тарифы установили газоснабжающие компании в Украине на апрель 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на консультационный центр для населения "ГазПравда".

Сколько будет платить за газ большинство украинцев в апреле 2026 года

Поставщики газа уже обнародовали тарифы на апрель для населения. Сейчас на рынке работают 8 компаний: половина из них предлагает только годовые тарифы, другие — еще и месячные, которые могут меняться.

Около 98% бытовых потребителей (это более 12 миллионов домохозяйств) пользуются услугами "Нафтогаза". Для них цена остается одной из самых низких — 7,96 грн за кубометр. Такой тариф гарантированно будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года.

Какие цены установили другие поставщики газа на апрель 2026 года

Если говорить о других компаниях, то годовые тарифы у них немного выше — от 7,98 до 9,99 грн. В то же время некоторые поставщики предлагают и месячные цены, которые могут существенно отличаться. В апреле они колеблются в пределах от 8,46 грн до более 31 грн за кубометр. Поэтому ситуация с тарифами на газ в Украине выглядит следующим образом:

ГК "Нафтогаз Украины": имеет только годовой тариф — 7,96 грн/куб. "Тернопольоблгаз Сбыт": тоже предлагает только годовой тариф — 7,96 грн/куб. "Прикарпат Энерго Трейд": годовой тариф составляет 7,98 грн/куб, а месячный отсутствует. "Галнафтогаз" (ОККО Контракт): только годовой тариф — 7,99 грн/куб. "Львовэнергосбыт": годовой тариф — 8,20 грн/куб и месячный — 31,60 грн/куб "Киевские энергетические услуги" (YASNO): и годовой и месячный тариф составляет 8,46 грн/куб. "Днепровские энергетические услуги" (YASNO): месячный и годовой тариф тоже не отличается — 8,46 грн/куб. "Ритейл Сервис" (ТМ "СвітлоГаз"): годовой тариф составляет 9,99 грн/куб, тогда как месячный — 31,99 грн/куб.

В целом видно, что годовые цены остались без изменений. Они по-прежнему колеблются от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Именно эти тарифы являются базовыми для большинства украинцев. А вот месячные тарифы выросли — примерно на 6 грн по сравнению с мартом. В апреле они варьируются от 8,46 до 31,99 грн за куб.

