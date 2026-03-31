Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика 8 поставщиков газа определились с тарифами в апреле: цена за 1 куб

8 поставщиков газа определились с тарифами в апреле: цена за 1 куб

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 16:11
Платежки за коммуналку возле газовой конфорки. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на завершение отопительного сезона, газ остается критически важным ресурсом для большинства домохозяйств. Сейчас в Украине работает 8 поставщиков голубого топлива, и они уже определились с ценами на апрель.

О том, какие тарифы установили газоснабжающие компании в Украине на апрель 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на консультационный центр для населения "ГазПравда".

Сколько будет платить за газ большинство украинцев в апреле 2026 года

Поставщики газа уже обнародовали тарифы на апрель для населения. Сейчас на рынке работают 8 компаний: половина из них предлагает только годовые тарифы, другие — еще и месячные, которые могут меняться.

Около 98% бытовых потребителей (это более 12 миллионов домохозяйств) пользуются услугами "Нафтогаза". Для них цена остается одной из самых низких — 7,96 грн за кубометр. Такой тариф гарантированно будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года.

Какие цены установили другие поставщики газа на апрель 2026 года

Если говорить о других компаниях, то годовые тарифы у них немного выше — от 7,98 до 9,99 грн. В то же время некоторые поставщики предлагают и месячные цены, которые могут существенно отличаться. В апреле они колеблются в пределах от 8,46 грн до более 31 грн за кубометр. Поэтому ситуация с тарифами на газ в Украине выглядит следующим образом:

Читайте также:
  1. ГК "Нафтогаз Украины": имеет только годовой тариф — 7,96 грн/куб.
  2. "Тернопольоблгаз Сбыт": тоже предлагает только годовой тариф — 7,96 грн/куб.
  3. "Прикарпат Энерго Трейд": годовой тариф составляет 7,98 грн/куб, а месячный отсутствует.
  4. "Галнафтогаз" (ОККО Контракт): только годовой тариф — 7,99 грн/куб.
  5. "Львовэнергосбыт": годовой тариф — 8,20 грн/куб и месячный — 31,60 грн/куб
  6. "Киевские энергетические услуги" (YASNO): и годовой и месячный тариф составляет 8,46 грн/куб.
  7. "Днепровские энергетические услуги" (YASNO): месячный и годовой тариф тоже не отличается — 8,46 грн/куб.
  8. "Ритейл Сервис" (ТМ "СвітлоГаз"): годовой тариф составляет 9,99 грн/куб, тогда как месячный — 31,99 грн/куб.
Тарифы на газ в апреле. Фото: Скриншот/ГазПравда

В целом видно, что годовые цены остались без изменений. Они по-прежнему колеблются от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Именно эти тарифы являются базовыми для большинства украинцев. А вот месячные тарифы выросли — примерно на 6 грн по сравнению с мартом. В апреле они варьируются от 8,46 до 31,99 грн за куб.

Ранее Новини.LIVE писали, что подключение газа к частному дому в Украине в 2026 году — это процесс сложный, длительный и недешевый. Кроме значительных затрат, владельцам приходится сталкиваться с большим количеством документов, а иногда и вообще можно получить отказ.

Также Новини.LIVE сообщали, что отопительный сезон и подходит к концу, проблема оплаты коммунальных платежей остается актуальной. Для многих людей это до сих пор одна из крупнейших ежемесячных расходов. С 1 апреля 2026 года большинство коммунальных тарифов не изменится, однако в некоторых регионах могут подорожать отдельные услуги.

Ваша пробная версия Premium закончилась

тарифы цены на газ коммунальные услуги газ
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации