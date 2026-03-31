Головна Економіка 8 постачальників газу визначились з тарифами у квітні: ціна за 1 куб

8 постачальників газу визначились з тарифами у квітні: ціна за 1 куб

Дата публікації: 31 березня 2026 16:11
Платіжки за комуналку біля газової конфорки. Фото: Новини.LIVE

Попри завершення опалювального сезону, газ залишається критично важливим ресурсом для більшості домогосподарств. Наразі в Україні працює 8 постачальників блакитного палива, і вони вже визначились з цінами на квітень. 

Про те, які тарифи встановили газопостачальні компанії в Україні на квітень 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на консультаційний центр для населення "ГазПравда".

Скільки платитиме за газ більшість українців у квітні 2026 року

Постачальники газу вже оприлюднили тарифи на квітень для населення. Зараз на ринку працюють 8 компаній: половина з них пропонує лише річні тарифи, інші — ще й місячні, які можуть змінюватися.

Близько 98% побутових споживачів (це понад 12 мільйонів домогосподарств) користуються послугами "Нафтогазу". Для них ціна залишається однією з найнижчих — 7,96 грн за кубометр. Такий тариф гарантовано діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Які ціни встановили інші постачальники газу на квітень 2026 року

Якщо говорити про інші компанії, то річні тарифи у них трохи вищі — від 7,98 до 9,99 грн. Водночас деякі постачальники пропонують і місячні ціни, які можуть суттєво відрізнятися. У квітні вони коливаються у межах від 8,46 грн до понад 31 грн за кубометр. Тож ситуація з тарифами на газ в Україні виглядає наступним чином:

  1. ГК "Нафтогаз України": має лише річний тариф — 7,96 грн/куб.
  2. "Тернопільоблгаз Збут": теж пропонує тільки річний тариф — 7,96 грн/куб.
  3. "Прикарпат Енерго Трейд": річний тариф становить 7,98 грн/куб, а місячний відсутній.
  4. "Галнафтогаз" (ОККО Контракт): тільки річний тариф — 7,99 грн/куб.
  5. "Львівенергозбут": річний тариф — 8,20 грн/куб та місячний — 31,60 грн/куб
  6. "Київські енергетичні послуги" (YASNO): і річний і місячний тариф становить 8,46 грн/куб.
  7. "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO): місячний та річний тариф теж не відрізняється — 8,46 грн/куб.
  8. "Ритейл Сервіс" (ТМ "СвітлоГаз"): річний тариф становить 9,99 грн/куб, тоді як місячний — 31,99 грн/куб.
Тарифи на газ у квітні. Фото: Скриншот/ГазПравда

Загалом видно, що річні ціни залишилися без змін. Вони, як і раніше, коливаються від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Саме ці тарифи є базовими для більшості українців. А от місячні тарифи зросли — приблизно на 6 грн у порівнянні з березнем. У квітні вони варіюються від 8,46 до 31,99 грн за куб.

Раніше Новини.LIVE писали, що підключення газу до приватного будинку в Україні у 2026 році — це процес складний, тривалий і недешевий. Окрім значних витрат, власникам доводиться стикатися з великою кількістю документів, а інколи й взагалі можна отримати відмову.

Також Новини.LIVE повідомляли, що опалювальний сезон і добігає кінця, проблема оплати комунальних платежів залишається актуальною. Для багатьох людей це досі одна з найбільших щомісячних витрат. З 1 квітня 2026 року більшість комунальних тарифів не зміниться, однак у деяких регіонах можуть подорожчати окремі послуги.

тарифи ціни на газ комунальні послуги газ
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
