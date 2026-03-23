Газифікація будинку: перелік необхідних документів та ціна у 2026 році

Людина запалює газ.

Провести газ до приватного будинку в Україні у 2026 році — це не швидко і не дешево. Окрім витрат, власникам часто доводиться проходити через купу паперової тяганини, а іноді навіть можна отримати відмову.

Про те, як провести газ до власного будинку в Україні та скільки це коштує у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як відбувається підключення до газової мережі в Україні

Щоб почати процес, потрібно звернутися до оператора газорозподільної мережі. Саме там вирішують, чи є взагалі можливість підключити будинок до газу. На сайті АТ "Київгаз" зазначається, що процес передбачає кілька етапів:

подача заяви;

отримання технічних умов;

розробка проєкту.

Після цього відбуваються будівельні роботи, перевірка і запуск. У середньому процес займає від кількох тижнів до кількох місяців.

Скільки це коштує провести газ в приватний будинок в Україні

Чіткої ціни немає — усе залежить від ситуації. У середньому базове підключення коштує від 20 до 60 тисяч гривень. Але якщо газова труба далеко, сума може бути значно більшою. Приблизно розрахувати вартість за стандартне приєднання можна скориставшись спеціальним калькулятором на сайті НКРЕКП.

Приклад розрахунку.



Окремо доведеться платити за роботи всередині будинку: труби, обладнання та котел, а це ще кілька десятків тисяч гривень. У підсумку повна газифікація зазвичай обходиться у 50–150 тисяч гривень, або навіть дорожче.

Чи можуть відмовити в газифікації у 2026 році

Згідно з чинним законодавством, фактично відмовляти в газифікації не можна, але бувають винятки. Навіть якщо всі документи є, підключення можуть не дозволити. Найчастіша причина — технічна.

Наприклад, якщо газова мережа занадто далеко або не вистачає тиску в газорозподільній системі. Також проблеми можуть виникнути через помилки в документах, неоформлений будинок або питання із землею.

Чи вигідно підключати газ в Україні у 2026 році

Газ досі залишається зручним варіантом для опалення. Але рішення краще приймати після підрахунків. Якщо мережа поруч — це може бути вигідно. Якщо ж її потрібно тягнути здалеку, варто подумати про альтернативи: електроопалення, теплові насоси чи твердопаливні котли.

Загалом, газифікація у 2026 році — це фактично окремий проєкт, який потребує часу, грошей і уважності до деталей. Без чіткого планування тут легко вийти за бюджет.

Раніше ми писали, що у 2026 році деякі українські пенсіонери можуть платити за газ менше або навіть зовсім звільняються від цих платежів. Для деяких громадян держава передбачила пільги і компенсації.

Також ми розповідали, що газ для населення України може подорожчати. Це пов’язано з втратою частини видобутку через атаки Росії та загальноєвропейською енергокризою. Щоб покрити дефіцит, Нафтогазу можливо доведеться ухвалювати не дуже популярні рішення.