Газификация дома: перечень необходимых документов и цена в 2026 году

Газификация дома: перечень необходимых документов и цена в 2026 году

Дата публикации 23 марта 2026 07:15
Человек зажигает газ. Фото: Новини.LIVE

Провести газ в частный дом в Украине в 2026 году — это не быстро и не дешево. Кроме расходов, владельцам часто приходится проходить через кучу бумажной волокиты, а иногда даже можно получить отказ.

О том, как провести газ в собственный дом в Украине и сколько это стоит в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как происходит подключение к газовой сети в Украине

Чтобы начать процесс, нужно обратиться к оператору газораспределительной сети. Именно там решают, есть ли вообще возможность подключить дом к газу. На сайте АО "Киевгаз" отмечается, что процесс предусматривает несколько этапов:

  • подача заявления;
  • получение технических условий;
  • разработка проекта.

После этого происходят строительные работы, проверка и запуск. В среднем процесс занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.

Сколько это стоит провести газ в частный дом в Украине

Четкой цены нет — все зависит от ситуации. В среднем базовое подключение стоит от 20 до 60 тысяч гривен. Но если газовая труба далеко, сумма может быть значительно больше. Примерно рассчитать стоимость за стандартное присоединение можно воспользовавшись специальным калькулятором на сайте НКРЭКУ.

null
Пример расчета. Фото: Скриншот/НКРЭКУ


Отдельно придется платить за работы внутри дома: трубы, оборудование и котел, а это еще несколько десятков тысяч гривен. В итоге полная газификация обычно обходится в 50-150 тысяч гривен, или даже дороже.

Могут ли отказать в газификации в 2026 году

Согласно действующему законодательству, фактически отказывать в газификации нельзя, но бывают исключения. Даже если все документы есть, подключение могут не разрешить. Самая частая причина — техническая.

Например, если газовая сеть слишком далеко или не хватает давления в газораспределительной системе. Также проблемы могут возникнуть из-за ошибок в документах, неоформленного дома или вопросов с землей.

Выгодно ли подключать газ в Украине в 2026 году

Газ до сих пор остается удобным вариантом для отопления. Но решение лучше принимать после подсчетов. Если сеть рядом — это может быть выгодно. Если же ее нужно тянуть издалека, стоит подумать об альтернативах: электроотопление, тепловые насосы или твердотопливные котлы.

В общем, газификация в 2026 году — это фактически отдельный проект, который требует времени, денег и внимательности к деталям. Без четкого планирования здесь легко выйти за бюджет.

Ранее мы писали, что в 2026 году некоторые украинские пенсионеры могут платить за газ меньше или даже вовсе освобождаются от этих платежей. Для некоторых граждан государство предусмотрело льготы и компенсации.

Также мы рассказывали, что газ для населения Украины может подорожать. Это связано с потерей части добычи из-за атак России и общеевропейским энергокризисом. Чтобы покрыть дефицит, Нафтогазу возможно придется принимать не очень популярные решения.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
