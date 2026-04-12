Головна Економіка У квітні для деяких споживачів газу підвищили вартість послуг: що змінилось

У квітні для деяких споживачів газу підвищили вартість послуг: що змінилось

Дата публікації: 12 квітня 2026 15:10
Підвищення тарифів на газ в Україні: для кого змінилась вартість у квітні
Людина тримає гроші та комунальні платіжки біля газової плити. Фото: Новини.LIVE

З 1 квітня в Україні підняли тарифи на розподіл газу. У середньому вартість зросла більш ніж на 60%. Поки що це стосується лише певної категорії споживачів, але в майбутньому, ціни можуть підвищити і для решти. 

Про те, для кого підвищили тариф на розподіл газу з 1 квітня та чи зміниться ціна для побутових споживачів, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на консультаційний центр для населення "ГазПравда".

Для кого вартість доставки газу збільшилась з 1 квітня

Хороша новина — звичайних людей це поки що не зачепило. Нові ціни стосуються лише бізнесу. Тобто платити більше зараз доведеться підприємствам, а не домогосподарствам. Але є нюанс. Після завершення воєнного стану ці підвищення можуть дійти й до населення. Тож краще вже зараз розуміти, що відбувається.

Ще в грудні регулятор вирішив підняти тарифи для бізнесу вперше з 2021 року. Зміни вводять поступово — з січня і тепер із квітня 2026 року. У середньому ціни зросли більш ніж на 60%. 

На скільки підвищили тарифи на розподіл газу в Україні

При цьому в різних регіонах підвищення різне. Наприклад:

  • на Дніпропетровщині тариф підскочив майже на 180% — до 4,15 грн за куб;
  • на Закарпатті — найменше зростання, трохи більше ніж на 18% (до 2,83 грн);
  • у Кропивницькому, Кривому Розі, Сумах, Черкасах і Кременчуці — зростання понад 100%.

Серед причин підвищення тарифів називають подорожчання утримання газових мереж та їх ремонту, зарплати працівників і загалом експлуатація системи. Газовики кажуть прямо — без цього система може працювати нестабільно, аж до аварій.

Чи зміниться вартість газу для населення

Поки що тарифи для побутових споживачів не змінюються — діє мораторій на підвищення під час воєнного стану. І навіть після його завершення він ще триватиме пів року. Але потім ціни можуть переглянути й для населення.

Водночас із початку 2026 року змінилася щомісячна плата за доставку газу. Вона залежить від того, скільки газу ви використали торік. Тим у кого споживання зросло — зараз доводиться платити більше.

Що стосується ціни за сам газ, то тут теж поки стабільно:

  • більшість українців платять 7,96 грн за куб;
  • ця ціна діє щонайменше до кінця квітня;
  • інші постачальники пропонують річні тарифи від 7,96 до 9,99 грн.

І, схоже, що різкого зростання з травня не буде — уряд каже, що хоче залишити ціну без змін. Але ситуація непроста. Україна змушена більше імпортувати газ (минулого сезону — рекордні 6,4 млрд кубів), бо власний видобуток страждає через обстріли.

Плюс на світовому ринку газ теж подорожчав — більш ніж удвічі від довоєнного рівня. Впливають і глобальні ризики, зокрема ситуація на Близькому Сході. Тож поки тарифи для населення тримають, але що буде далі — залежить і від війни, і від ситуації у світі.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть після опалювального сезону газ усе одно залишається важливим для більшості людей. В Україні зараз працює 8 постачальників газу, і вони встановили нові тарифи на квітень.

Також Новини.LIVE розповідали, що споживачам газу радять не забувати про безпеку вдома та подумати про встановлення спеціального датчика. Він може вчасно попередити про небезпеку й допомогти уникнути отруєння або вибуху. Вартість таких приладів зазвичай становить кілька тисяч гривень.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
