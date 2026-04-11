В Нафтогазі радять встановити вдома важливий пристрій: що він робить та скільки коштує

Споживачам газу радять мати вдома додатковий пристрій: що він робить
Українцям, які використовують газ, радять не нехтувати безпекою в оселі та встановити спеціальний пристрій, який допоможе вчасно помітити витік та уникнути отруєння або навіть вибуху. Ціни на такі прилади зараз коливаються в межах кількох тисяч гривень.
Про те, який пристрій радять установити споживачам газу та скільки він коштує, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посилання на "Нафтогаз".
Який прилад радять встановити споживачам газу в Україні
Газ — зручне й доступне джерело енергії, але він також може бути небезпечним. Найбільшу загрозу становить чадний газ — він не має ні запаху, ні кольору, тому його складно помітити. Навіть невелика його кількість може викликати головний біль, запаморочення, нудоту та слабкість.
У складніших випадках це може призвести до серйозного отруєння або навіть становити загрозу життю. Медики кажуть, що такі випадки в Україні трапляються щороку.
Щоб уникнути таких випадків, українцям радять встановити газовий сигналізатор. Він постійно перевіряє повітря в приміщенні та реагує на небезпечні гази — метан, пропан, бутан і чадний газ.
Як обрати газовий сигналізатор
Якщо рівень перевищено, пристрій одразу подає звуковий або світловий сигнал. Працюють сигналізатори або від мережі, або від батарейок. Перші — стабільніші, другі — зручніші, бо їх можна легко переміщати. Є кілька типів таких приладів:
- каталітичні — дешевші та швидко реагують;
- напівпровідникові — найточніші, але й дорожчі;
- інфрачервоні — прості у використанні, але інколи можуть помилятися.
Сучасні моделі мають додаткові можливості. Наприклад, вони можуть:
- викликати відповідні служби;
- надсилати повідомлення на телефон;
- автоматично перекривати подачу газу.
Де потрібно встановлювати газовий сигналізатор
Але важливо не лише купити пристрій, а й правильно його встановити. Фахівці радять ставити сигналізатор у кожній кімнаті з газовими приладами, на відстані 1–3 метри від джерела газу. Не варто розміщувати його біля вікон, витяжок чи відкритого вогню. Висота встановлення залежить від типу пристрою — або під стелею, або на рівні дихання.
Правильне розміщення допоможе швидше виявити витік і уникнути небезпечних ситуацій. Вартість сигналізаторів залежить від функцій, але у середньому це десь від 1180 до 4 000 гривень. Купувати та встановлювати такі прилади потрібно самостійно.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році в Україні ще багато людей обходяться без природного газу. Для них держава передбачила окрему допомогу — субсидію на купівлю скрапленого газу або пічного палива. Отримати її можуть громадяни з невисокими доходами
Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні змінюють систему обліку газу. На старі лічильники ставлять смарт-модулі, щоб усе працювало швидше і зручніше. Уже закупили 40 тисяч таких пристроїв українського виробництва та передали їх газорозподільній компанії.
