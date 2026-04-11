В Нафтогазі радять встановити вдома важливий пристрій: що він робить та скільки коштує

Українцям, які використовують газ, радять не нехтувати безпекою в оселі та встановити спеціальний пристрій, який допоможе вчасно помітити витік та уникнути отруєння або навіть вибуху. Ціни на такі прилади зараз коливаються в межах кількох тисяч гривень.

Про те, який пристрій радять установити споживачам газу та скільки він коштує, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посилання на "Нафтогаз".

Який прилад радять встановити споживачам газу в Україні

Газ — зручне й доступне джерело енергії, але він також може бути небезпечним. Найбільшу загрозу становить чадний газ — він не має ні запаху, ні кольору, тому його складно помітити. Навіть невелика його кількість може викликати головний біль, запаморочення, нудоту та слабкість.

У складніших випадках це може призвести до серйозного отруєння або навіть становити загрозу життю. Медики кажуть, що такі випадки в Україні трапляються щороку.

Щоб уникнути таких випадків, українцям радять встановити газовий сигналізатор. Він постійно перевіряє повітря в приміщенні та реагує на небезпечні гази — метан, пропан, бутан і чадний газ.

Як обрати газовий сигналізатор

Якщо рівень перевищено, пристрій одразу подає звуковий або світловий сигнал. Працюють сигналізатори або від мережі, або від батарейок. Перші — стабільніші, другі — зручніші, бо їх можна легко переміщати. Є кілька типів таких приладів:

каталітичні — дешевші та швидко реагують;

напівпровідникові — найточніші, але й дорожчі;

інфрачервоні — прості у використанні, але інколи можуть помилятися.

Сучасні моделі мають додаткові можливості. Наприклад, вони можуть:

викликати відповідні служби;

надсилати повідомлення на телефон;

автоматично перекривати подачу газу.

Де потрібно встановлювати газовий сигналізатор

Але важливо не лише купити пристрій, а й правильно його встановити. Фахівці радять ставити сигналізатор у кожній кімнаті з газовими приладами, на відстані 1–3 метри від джерела газу. Не варто розміщувати його біля вікон, витяжок чи відкритого вогню. Висота встановлення залежить від типу пристрою — або під стелею, або на рівні дихання.

Правильне розміщення допоможе швидше виявити витік і уникнути небезпечних ситуацій. Вартість сигналізаторів залежить від функцій, але у середньому це десь від 1180 до 4 000 гривень. Купувати та встановлювати такі прилади потрібно самостійно.

