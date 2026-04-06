Субсидія на дрова: як розраховується сума допомоги та що змінилось у 2026 році

Розмір субсидії на тверде паливо у 2026 році. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні все ще є чимало людей, які не користуються природним газом. Саме для таких громадян, з невисокими доходами, держава передбачила окремий вид підтримки. Йдеться про житлову субсидію на придбання скрапленого газу, а також твердого чи рідкого пічного палива.

Про те, як отримати субсидію на тверде паливо та що впливає на розмір виплат у 2026 році

Куди звертатися по оформлення субсидії на тверде паливо у 2026 році

За даними Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива можна отримати один раз протягом календарного року — але тільки після індивідуального звернення. Оформити її можна кількома способами. Найпростіший — особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду.

Також документи можна надіслати поштою до відповідного територіального органу. Крім того, подати заяву допоможуть уповноважені представники територіальних громад або працівники центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Які документи необхідно підготувати у 2026 році

Щоб отримати житлову субсидію, заявник має підтвердити свою особу. Для цього підійде паспорт громадянина України або інший документ — якщо йдеться про іноземців чи осіб без громадянства. Разом із цим потрібно подати:

заяву встановленого зразка;

декларацію про доходи та майновий стан;

договір оренди житла (якщо заявник орендує житло);

копію договору про реструктуризацію заборгованості за комунальні послуги (якщо такий є);

довідки про доходи — у разі, якщо ці дані відсутні в державних реєстрах і їх не можна отримати автоматично (якщо підтвердження немає, потрібно додати письмове пояснення);

судові рішення (за потреби) та інші документи, які можуть знадобитися для розгляду конкретної ситуації.

Як перевіряють дані і хто входить до складу домогосподарства

Після подання документів Пенсійний фонд аналізує декларацію та інші матеріали. На їх основі визначається склад домогосподарства, а також враховуються доходи і майновий стан усіх осіб.

Підписуючи декларацію, заявник підтверджує, що вся інформація є правдивою. Якщо ж дані виявляться неповними або неправдивими, субсидію можуть не призначити або взагалі припинити її виплату. Мало того, кошти, які були отримані безпідставно, доведеться повернути.

Якщо у членів домогосподарства або їхніх сімей, які живуть окремо, є більше ніж один житловий об’єкт (крім випадків, передбачених законодавством), субсидію можуть не призначити. І просто виключити таких осіб зі складу домогосподарства через інше місце реєстрації не вийде.

Як визначається розмір субсидії на тверде паливо у 2026 році

Розмір субсидії розраховується за простою формулою: це різниця між фактичною вартістю житлово-комунальних послуг і обов’язковим платежем, який має сплачувати домогосподарство.

"Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива розраховується як різниця між розміром плати за тверде паливо на календарний рік у межах встановлених норм і обсягом визначеного для домогосподарства обов’язкового платежу (визначається для кожного господарства індивідуально)", — відповіли в Пенсійному фонді України на запит сайту Новини.LIVE.

Що стосується вартості твердого палива та скрапленого газу, то вона не є довільною. Для розрахунків використовуються показники, встановлені урядом. Вони визначають мінімальні норми забезпечення населення та граничні ціни.

Такі показники переглядаються щороку — з урахуванням індексу споживчих цін. Ще у 2016 році базові значення встановили постановою Кабміну № 356 — 2 000 гривень для твердого палива і 200 гривень для скрапленого газу. З того часу їх регулярно індексують відповідно до економічних прогнозів.

З огляду на прогноз інфляції на 2026 рік (109,9%), встановлено нові граничні суми:

для твердого палива — 4 602,57 грн;

для скрапленого газу — 460,26 грн.

Ці цифри враховують накопичену індексацію за попередні роки і саме їх застосовують під час розрахунку субсидії.

