Дострокове завершення опалювального сезону: у ПФУ пояснили, що буде з субсидіями українців

У квітні 2026 року держава продовжує надавати українцям житлові субсидії. Водночас деяким людям у цей період потрібно заново подати заяву. Йдеться про громадян, у кого за останній час змінився майновий стан або склад домогосподарства.

Про те, як дострокове завершення опалювального сезону вплине на розмір субсидій українців у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як впливає дострокове завершення опалювального сезону на розмір субсидій в Україні

Згідно з пунктом 69 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, субсидію призначають із місяця звернення, і вона діє до завершення опалювального сезону. Загалом розрахунок ведеться за двома періодами:

Опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня. Неопалювальний період, який триває з 1 травня до 30 вересня.

Після того як опалювальний сезон 2025–2026 років офіційно завершиться, вже у травні органи Пенсійного фонду визначатимуть, чи має домогосподарство право на субсидію в наступному періоді. При цьому, дострокове відключення опалення не впливає на розмір допомоги у березні та квітні.

"Розмір житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років було розраховано з урахуванням визначеної законодавством тривалості опалювального сезону — з 16 жовтня по 15 квітня. Тобто, дата фактичного припинення постачання теплової енергії для централізованого опалення за рішеннями органів місцевого самоврядування не впливає на розмір вже призначеної по квітень субсидії", — пояснили в Пенсійному фонді України у відповідь на запит сайту Новини.LIVE.

Хто має звернутися за субсидією у квітні

У більшості випадків нічого додатково робити не потрібно. Якщо домогосподарство отримувало субсидію в березні, то її автоматично нарахують і на квітень — на основі даних, які вже є в Пенсійному фонді.

Але це відбувається лише за певних умов:

у складі сім’ї не було змін;

майновий стан і доходи залишилися такими ж;

відсутня заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Якщо ж хоча б один із цих пунктів змінився, потрібно подати нову заяву та декларацію про доходи та витрати.

Чому важливо повідомляти ПФУ про зміни

Отримувачі субсидій зобов’язані протягом 30 днів повідомляти про будь-які зміни у складі домогосподарства або фінансовому стані його членів. Після цього розмір субсидії можуть перерахувати відповідно до нових обставин.

Якщо ж не повідомити вчасно, можуть виникнути проблеми: виплати можуть припинити, а надміру отримані кошти доведеться повернути державі. Тому краще не ігнорувати ці вимоги і вчасно оновлювати інформацію.

