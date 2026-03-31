Субсидія на неопалювальний сезон: 6 підстав для відмови у 2026 році
Навіть після завершення опалювального сезону, субсидії залишаються важливим інструментом підтримки для багатьох українських родин. Однак допомогу призначають не всім. Українським законодавством передбачено низку причин, через які домогосподарству можуть відмовити у наданні житлової субсидії.
Про те, чому українцям можуть відмовити в субсидії на неопалювальний сезон у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.
Через які витрати можуть відмовити в субсидії на неопалювальний період в Україні
Допомогу не призначають, якщо протягом останнього року хтось із членів сім’ї здійснив оплату або придбав щось на суму понад 100 тис. грн. Це стосується:
- благодійних пожертв;
- внесків у статутний капітал компаній;
- надання позик чи фінансової підтримки;
- придбання іноземної валюти або банківських металів;
- придбання нерухомості, автомобілів чи земельних наділів;
- інвестицій у цінні папери, фінансові інструменти або цифрові активи;
- купівлі будівельних матеріалів чи товарів тривалого користування.
Також підставою для відмови може стати разова оплати дорогих робіт або послуг, за винятком медичних, освітніх і комунальних у межах встановлених норм.
Як наявність житла впливає на право на субсидію в Україні
Відмовити можуть і тим, хто має більше ніж одну квартиру чи будинок. Однак з цього правила є такі винятки:
- житло у спільній власності;
- успадковане майно, що не здається в оренду;
- непридатне для проживання житло (за відповідним актом);
- житло дітей-сиріт чи осіб із їх числа, придбане за бюджетні кошти;
- нерухомість на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.
Транспортні засоби
Проблемою під час оформлення субсидії може стати авто молодше 5 років або якщо в сім’ї більше ніж одна машина віком до 15 років. Проте дешеві мотоцикли, самостійно зібраний транспорт чи авто, отримані безплатно, не враховують.
Заощадження та фінансові ресурси
Якщо на депозитах є понад 100 тисяч гривень або є облігації на таку ж суму — субсидію не дадуть.
Доходи та соціальні внески
Допомогу також не призначать, якщо не має офіційного доходу або він нижчий за мінімальну заробітну плату, а також у випадках, коли не сплачувався єдиний соціальний внесок щонайменше три місяці у розрахунковому періоді.
Чи можуть відмовити в субсидії через несплату аліментів
Ще однією підставою для відмови є заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці (за винятком випадків, визначених законодавством).
держава надає пільги різним категоріям населення. Це стосується і людей з інвалідністю. Але якщо вони втратили працездатність через хворобу, автоматичних пільг на житло та комунальні послуги немає. Повні пільги, зокрема 100% знижку на комуналку, мають лише люди з інвалідністю внаслідок війни.
в Україні у понад 3 мільйонів людей житло було втрачено або пошкоджено через війну, тому багато хто змушений був переїхати в інші регіони чи за кордон. 25 березня Верховна Рада ухвалила закон, який визначає, як нараховуються комунальні платежі та як фіксуються збитки у разі пошкодження чи знищення житла.
Часті запитання
Як оформити субсидію в Україні?
В Україні оформити субсидію можна як онлайн, так і офлайн. Для онлайн-оформлення використовують портал "Дія", вебсайт або мобільний додаток Пенсійного фонду України (ПФУ). Офлайн подати документи можна у ЦНАПах, сервісних центрах ПФУ або через уповноважених представників місцевих громад. Потрібно заповнити заяву та декларацію про доходи.
Як розрахувати субсидію в Україні?
Субсидія розраховується як різниця між вартістю комунальних послуг (в межах соціальних норм) та обов’язковим платежем сім’ї. Розмір цього платежу визначається індивідуально, виходячи з середнього місячного доходу родини.
Читайте Новини.LIVE!