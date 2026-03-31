Субсидия на неотапливаемый сезон: 6 оснований для отказа в 2026 году

Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Даже после завершения отопительного сезона, субсидии остаются важным инструментом поддержки для многих украинских семей. Однако помощь назначают не всем. Украинским законодательством предусмотрен ряд причин, по которым домохозяйству могут отказать в предоставлении жилищной субсидии.

О том, почему украинцам могут отказать в субсидии на неотапливаемый сезон в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Из-за каких расходов могут отказать в субсидии на неотапливаемый период в Украине

Помощь не назначают, если в течение последнего года кто-то из членов семьи осуществил оплату или приобрел что-то на сумму более 100 тыс. грн. Это касается:

благотворительных пожертвований;

взносов в уставный капитал компаний;

предоставления займов или финансовой поддержки;

приобретения иностранной валюты или банковских металлов;

приобретения недвижимости, автомобилей или земельных наделов;

инвестиций в ценные бумаги, финансовые инструменты или цифровые активы;

покупки строительных материалов или товаров длительного пользования.

Также основанием для отказа может стать разовая оплаты дорогостоящих работ или услуг, за исключением медицинских, образовательных и коммунальных в пределах установленных норм.

Как наличие жилья влияет на право на субсидию в Украине

Отказать могут и тем, кто имеет более чем одну квартиру или дом. Однако из этого правила есть такие исключения:

Читайте также:

жилье в общей собственности;

унаследованное имущество, которое не сдается в аренду;

непригодное для проживания жилье (по соответствующему акту);

жилье детей-сирот или лиц из их числа, приобретенное за бюджетные средства;

недвижимость на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Транспортные средства

Проблемой при оформлении субсидии может стать авто моложе 5 лет или если в семье более чем одна машина в возрасте до 15 лет. Однако дешевые мотоциклы, самостоятельно собранный транспорт или авто, полученные бесплатно, не учитывают.

Сбережения и финансовые ресурсы

Если на депозитах есть более 100 тысяч гривен или есть облигации на такую же сумму — субсидию не дадут.

Доходы и социальные взносы

Помощь также не назначат, если нет официального дохода или он ниже минимальной заработной платы, а также в случаях, когда не уплачивался единый социальный взнос минимум три месяца в расчетном периоде.

Могут ли отказать в субсидии из-за неуплаты алиментов

Еще одним основанием для отказа является задолженность по уплате алиментов более трех месяцев (за исключением случаев, определенных законодательством).

Ранее Новини.LIVE писали, что государство предоставляет льготы различным категориям населения. Это касается и людей с инвалидностью. Но если они потеряли трудоспособность из-за болезни, автоматических льгот на жилье и коммунальные услуги нет. Полные льготы, в частности 100% скидку на коммуналку, имеют только люди с инвалидностью вследствие войны.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине у более 3 миллионов человек жилье было потеряно или повреждено из-за войны, поэтому многие вынуждены были переехать в другие регионы или за границу. 25 марта Верховная Рада приняла закон, который определяет, как начисляются коммунальные платежи и как фиксируются убытки в случае повреждения или уничтожения жилья.

Часто задаваемые вопросы

Как оформить субсидию в Украине?

В Украине оформить субсидию можно как онлайн, так и офлайн. Для онлайн-оформления используют портал "Действие", вебсайт или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Офлайн подать документы можно в ЦНАПах, сервисных центрах ПФУ или уполномоченных представителей местных общин. Следует заполнить заявление и декларацию о доходах.

Как рассчитать субсидию в Украине?

Субсидия рассчитывается как разница между стоимостью коммунальных услуг (в пределах социальных норм) и обязательным платежом семьи. Размер этого платежа определяется индивидуально исходя из среднего месячного дохода семьи.