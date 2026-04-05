Досрочное завершение отопительного сезона: в ПФУ объяснили, что будет с субсидиями украинцев

В апреле 2026 года государство продолжает предоставлять украинцам жилищные субсидии. В то же время некоторым людям в этот период нужно заново подать заявление. Речь идет о гражданах, у кого за последнее время изменилось имущественное положение или состав домохозяйства.

О том, как досрочное завершение отопительного сезона повлияет на размер субсидий украинцев в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как влияет досрочное завершение отопительного сезона на размер субсидий в Украине

Согласно пункту 69 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848, субсидия назначается с месяца обращения и действует до завершения отопительного сезона. В целом расчет ведется по двум периодам:

Отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля. Неотопительный период, который длится с 1 мая по 30 сентября.

После того как отопительный сезон 2025-2026 годов официально завершится, уже в мае органы Пенсионного фонда будут определять, имеет ли домохозяйство право на субсидию в следующем периоде. При этом, досрочное отключение отопления не влияет на размер помощи в марте и апреле.

"Размер жилищной субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов был рассчитан с учетом определенной законодательством продолжительности отопительного сезона — с 16 октября по 15 апреля. То есть, дата фактического прекращения поставки тепловой энергии для централизованного отопления по решениям органов местного самоуправления не влияет на размер уже назначенной по апрель субсидии", — пояснили в Пенсионном фонде Украины в ответ на запрос сайта Новини.LIVE.

Кто должен обратиться за субсидией в апреле

В большинстве случаев ничего дополнительно делать не нужно. Если домохозяйство получало субсидию в марте, то ее автоматически начислят и на апрель — на основе данных, которые уже есть в Пенсионном фонде.

Но это происходит только при определенных условиях:

в составе семьи не было изменений;

имущественное положение и доходы остались такими же;

отсутствует задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

Если же хотя бы один из этих пунктов изменился, нужно подать новое заявление и декларацию о доходах и расходах.

Почему важно сообщать ПФУ об изменениях

Получатели субсидий обязаны в течение 30 дней сообщать о любых изменениях в составе домохозяйства или финансовом состоянии его членов. После этого размер субсидии могут пересчитать в соответствии с новыми обстоятельствами.

Если же не сообщить вовремя, могут возникнуть проблемы: выплаты могут прекратить, а излишне полученные средства придется вернуть государству. Поэтому лучше не игнорировать эти требования и вовремя обновлять информацию.

Ранее Новини.LIVE писали, что после завершения отопительного сезона субсидии все равно остаются важной помощью для многих семей в Украине. Но получают их не все — закон предусматривает несколько причин, по которым могут отказать в выплатах.

Также Новини.LIVE сообщали, что 25 марта Верховная Рада приняла закон, который определяет, как начислять оплату за коммунальные услуги для жилья, поврежденного из-за войны, терактов или диверсий России. Раньше из-за этого часто возникали проблемы: людям могли выставлять счета даже за непригодное для жизни помещение. Теперь есть четкие правила, как действовать в таких случаях.