Спроба заощадити може мати наслідки: чому не варто купувати дрова "з рук"

Жінка похилого віку на подвір'ї з дровами.

Весна та літо — найвигідніший час, щоб запастися дровами на зиму. У міжсезоння ціни нижчі, а куплена деревина, навіть якщо вона свіжозрізана, встигне добре підсохнути до зими. Однак звертатись потрібно виключно до офіційних продавців, інакше можна залишитись без палива та отримати штраф.

Про те, чому не варто купувати дрова "з рук" та які штрафи загрожують українцям у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи можуть покарати українців за купівлю дров "з рук" у 2026 році

Лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко у коментарі для Новини.LIVE розповів, що за купівлю дров без документів людина може заплатити штраф.

"Якщо дрова куплені у невідомого кого, то є ризик, що деревина була вирубана незаконно, без відповідного дозволу. А без відповідних документів ви не тільки понесете відповідальність, але й дрова можуть бути конфісковані", — зазначає експерт.

Він також додав, що купівля обов'язково повинна супроводжуватись чек­ами, накладними, документами, що підтверджують легальне походження дров.

Який штраф можна отримати, купивши дрова у "нелегалів" у 2026 році

Хоча окремого покарання саме за придбання дров у нелегальних продавців закон не передбачає, купуючи паливо "з рук" ви не отримаєте жодних документів, що підтверджують легальність цієї деревини. А тому, перевезення та зберігання таких дров може порушувати одразу кілька статей законів України.

Ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає таке покарання за незаконну вирубку, перевезення або зберігання незаконно зрізаної деревини:

Для звичайних громадян: від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів (510-1 020 грн). Для посадових осіб: від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів (2 550-5 100 грн).

Якщо людина вже порушувала закон протягом року і робить це повторно покарання суворіше:

Для громадян: 60-90 неоподатковуваних мінімумів (1 020-1 530 грн). Для посадових осіб: 600-900 неоподатковуваних мінімумів (10 200-15 300 грн).

Згідно з 246 статтею Кримінального кодексу України, якщо незаконна вирубка або операції з деревиною завдали суттєвої шкоди, це вже кримінальна відповідальність:

штраф 1000-1500 мінімумів (17 000-25 500 грн);

або пробаційний нагляд до 3 років, обмеження чи позбавлення волі до 3 років.

Повторні порушення або дії групою людей за змовою караються суворіше: обмеження або позбавлення волі на 3-5 років. Особливо суворо карають за порушення у заповідниках або інших охоронюваних лісах:

штраф від 1500 до 2000 мінімумів (25 500-34 000 грн);

або обмеження чи позбавлення волі на 3-5 років.

Якщо дії призвели до тяжких наслідків, покарання може сягати 5-7 років ув’язнення.

Є ще один важливий момент. Згідно зі 108 статтею Лісового кодексу України, всю незаконно заготовлену деревину та інші лісові ресурси вилучають. Якщо це неможливо зробити, доведеться відшкодувати їхню повну вартість.

Часті запитання

Де купити дрова офіційно в Україні?

Українці можуть купувати дрова кількома способами. Перший варіант — піти прямо до найближчого державного підприємства, яке займається охороною лісів. Там можна домовитися особисто й оформити замовлення.

Другий — скористатися інтернет-магазином "ДроваЄ". Це офіційний сайт від держави, який з’явився нещодавно. Там зроблено все зручно: можна вибрати постачальника, тип дров, замовити доставку й оплатити онлайн.

Як зберігати дрова на вулиці в Україні?

Якщо дрова ще вологі, їх краще зберігати на вулиці під накриттям. Не кладіть сирі колоди в кімнату без вентиляції — вони можуть покритися пліснявою. І прямо на землю їх теж ставити не варто.

Найзручніше — зробити бетонну підставу, але можна обійтися дешевше: насипати шар гравію 5–7 см або поставити старі піддони. Колоди краще класти на бруски, щоб вони не торкалися землі та добре вентилювалися. І будь-який спосіб зберігання потребує хоча б простого накриття.