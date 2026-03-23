Чи можна "вкоротити" гілки сусідського дерева, які лізуть за паркан

Жінка похилого віку тримає гілки в руках. Фото: УНІАН

Навесні, у березні та квітні, багато хто береться за обрізання дерев. Роблять це зазвичай до того, як починається активний рух соків. Це допомагає деревам краще рости, формує гарну крону та підвищує врожайність. Але разом із цим часто виникає інша проблема — гілки із сусідньої ділянки, які звисають до вас.

Про те, чи можуть українці у 2026 році обрізати гілки сусідського дерева, які заходять за паркан на їх територію, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на положення статті 105 Земельного кодексу України.

На якій відстані від паркану можна садити дерева

За нормами, дерева не можна садити впритул до межі між сусідами. Правила такі:

якщо дерево до 3 метрів заввишки — відстань має бути щонайменше 2 метри;

якщо дерево вище 3 метрів — відстань до паркану має бути не менше 4 метрів.

Чи можна в Україні обрізати гілки сусідського дерева, якщо вони заходять за паркан

Гілки, що нависають над вашою ділянкою, можуть вважатися порушенням ваших прав. Вони можуть затінювати город, засмічувати територію або навіть бути небезпечними. Якщо домовитися не виходить, дійте офіційно:

напишіть письмову претензію;

надішліть її рекомендованим листом;

вкажіть, що саме потрібно виправити й дайте термін (зазвичай до місяця).

Кожен власник земельної ділянки має слідкувати за своїми деревами, щоб вони не створювали проблем сусідам. Якщо після звернення вказаного у зверненні терміну порушення не усунено, можна діяти самостійно.

За Земельним кодексом України, ви маєте право підрізати гілки чи коріння, які зайшли на вашу територію — але тільки якщо вони реально заважають користуватись землею за її цільовим призначенням. Наприклад:

створюють тінь;

засмічують листям чи плодами;

заважають користуватися ділянкою.

У коментарі для Новини.LIVE юрист Олег Козляк пояснив, що обрізати можна тільки ті гілки, які вже на вашій території.

"Слід діяти обережно, щоб не пошкодити стовбур чи здорові частини дерева, що залишаються на чужій ділянці. В ідеалі — попередньо повідомити сусіда або узгодити дії, аби уникнути конфліктів", — додав експерт.

Якщо ситуація складна або є ризик пошкодити дерево, варто звернутися до спеціалістів або узгодити дії з місцевою владою.

