Можно ли "укоротить" ветки соседского дерева, которые лезут за забор

Пожилая женщина держит ветки в руках. Фото: УНИАН

Весной, в марте и апреле, многие берутся за обрезку деревьев. Делают это обычно до того, как начинается активное движение соков. Это помогает деревьям лучше расти, формирует красивую крону и повышает урожайность. Но вместе с этим часто возникает другая проблема — ветви с соседнего участка, которые свисают к вам.

О том, могут ли украинцы в 2026 году обрезать ветви соседского дерева, которые заходят за забор на их территорию, рассказывает редакция сайта Новости.LIVE со ссылкой на положения статьи 105 Земельного кодекса Украины.

По нормам, деревья нельзя сажать вплотную к границе между соседями. Правила таковы:

если дерево до 3 метров высотой — расстояние должно быть не менее 2 метров;

если дерево выше 3 метров — расстояние до забора должно быть не менее 4 метров.

Можно ли в Украине обрезать ветви соседского дерева, если они заходят за забор

Ветки, нависающие над вашим участком, могут считаться нарушением ваших прав. Они могут затенять огород, засорять территорию или даже быть опасными. Если договориться не получается, действуйте официально:

напишите письменную претензию;

отправьте ее заказным письмом;

укажите, что именно нужно исправить и дайте срок (обычно до месяца).

Каждый владелец земельного участка должен следить за своими деревьями, чтобы они не создавали проблем соседям. Если после указанного в обращении срока нарушения не устранены, можно действовать самостоятельно.

По Земельному кодексу Украины, вы имеете право подрезать ветви или корни, которые зашли на вашу территорию — но только если они реально мешают пользоваться землей по ее целевому назначению. Например:

создают тень;

засоряют листьями или плодами;

мешают пользоваться участком.

В комментарии для Новини.LIVE юрист Олег Козляк объяснил, что обрезать можно только те ветки, которые уже на вашей территории.

"Следует действовать осторожно, чтобы не повредить ствол или здоровые части дерева, которые остаются на чужом участке. В идеале — предварительно сообщить соседу или согласовать действия, чтобы избежать конфликтов", — добавил эксперт.

Если ситуация сложная или есть риск повредить дерево, стоит обратиться к специалистам или согласовать действия с местными властями.

