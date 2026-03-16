Где и как хранить дрова до следующего отопительного сезона в Украине

Во время отопительного сезона многие украинцы не успевают использовать весь запас дров. Поэтому часто возникает вопрос: что с ними делать. Спешить их выбрасывать не стоит. Если дрова правильно хранить, они могут оставаться пригодными для отопления от 3 до 7 лет.

О том, как сохранить дрова пригодными для обогрева до следующего отопительного сезона, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Как хранить дрова до следующего отопительного сезона в Украине

Специалисты компании "Baza-Drov", которая занимается продажей твердого топлива, отмечают, что каждый хозяин хранит дрова так, как ему позволяют обстоятельства. Как правило, большинство украинцев рассматривают такие варианты:

В доме

В доме держать большой запас дров не стоит — они занимают много места. Небольшое количество поленьев можно сложить возле печи или камина в корзине или ящике, чтобы всегда было под рукой.

В сарае

Многие люди держат дрова в сарае. Здесь важно, чтобы помещение было сухое и без плесени, ведь грибок быстро портит древесину. Твердые породы гниют медленнее, а мягкие — быстрее, особенно во влажной среде.

Под навесом или в дровянике

Это одно из лучших решений для двора: крыша защищает от осадков, а бока остаются открытыми для воздуха. Дрова все равно нужно приподнять над землей, а крышу сделать с небольшим наклоном, чтобы вода не попадала внутрь. Высота конструкции должна быть безопасной и устойчивой.

На открытом воздухе

Если нет специального помещения, дрова можно сложить прямо во дворе. Важно поднять их над землей на поддоны, кирпичи или доски, чтобы они не впитывали влагу из почвы.

Накройте дрова брезентом, пленкой или другим водонепроницаемым материалом. Солнце и свежий воздух помогают древесине высохнуть, но дождь или снег могут быстро испортить дрова, если они не защищены.

Что стоит знать о длительном хранении дров в Украине

Чтобы дрова долго оставались пригодными, стоит выбрать безопасное место подальше от жилого дома и хозяйственных построек. Огонь в случае возгорания не должен быстро перекинуться на жилье, а костер лучше рядом не разжигать.

Очень важна вентиляция: даже небольшой навес с доступом воздуха может быть эффективнее закрытого помещения. Следите, чтобы в месте хранения не было чрезмерной сырости.

Перед складированием дров стоит позаботиться об основании. Если они лежат на земле, обязательно используйте поддоны или брезент, чтобы не впитывали влагу. Дрова надо складывать аккуратно, формируя кипы с промежутками между поленьями, чтобы воздух мог циркулировать, а высота была безопасной.

Также не забывайте о вредителях: насекомые, питающиеся древесиной, могут испортить дрова, и тогда они будут гореть плохо и могут быть вредными для здоровья.

Подготовку дров лучше начинать весной или в начале лета, тогда к началу отопительного сезона они хорошо просохнут. Распиленные или расколотые поленья сохнут быстрее, а разные породы древесины могут иметь свои нюансы, например, дуб высыхает дольше, чем липа.

Что делать с запасом дров после завершения отопительного сезона в Украине

В комментарии сайту Новости.LIVE лесник одного из лесничеств Киевщины Николай Коваленко рассказал, что сначала их стоит перебрать, отделив сухие и хорошие поленья от сырых или поврежденных. Сырые дрова можно высушить, поставив в хорошо вентилируемое место.

Часть дров можно использовать уже сейчас для камина, мангала, барбекю или бани, а остальные оставить на следующую зиму — хорошо высушенная древесина будет гореть даже лучше.

"Если же дрова имеют признаки гнили, плесени или заражения насекомыми, то их лучше использовать первыми или утилизировать", — пояснил Коваленко.

Он также добавил, что даже через несколько лет дрова немного теряют плотность, но остаются пригодными для использования.

Ранее мы писали, что в селе дрова — это часто самое удобное и доступное топливо. Но рубить древесину можно только на своем участке. Даже если вы увидели сухие ветки или поваленное дерево у реки, без разрешения брать их нельзя.

Также мы рассказывали, что украинцам стоит знать когда лучше всего покупать дрова. Опытные хозяева уже весной начинают делать запасы, даже если сезон отопления еще не закончился. Некоторым кажется, что это рано, но на самом деле — это имеет смысл.

Частые вопросы

Какие дрова лучшие для отопления?

Для обогрева помещения лучше всего подходят дрова из твердых лиственных пород деревьев. Это могут быть дуб, граб, бук, акация и ясень. Такая древесина имеет высокую теплотворность, долго горит и дает много жара.

Какие дрова горят сырыми?

Большинство дров желательно высушить перед использованием, но есть виды древесины, которые хорошо горят даже свежеспиленными. Это береза, ольха, ясень, осина и орешник. Они имеют низкую начальную влажность или структуру, которая позволяет им хорошо гореть даже без предварительной сушки.