Заготовка дров в 2026 году — почему стоит начинать пополнять запасы уже весной

Заготовка дров — это не только вопрос обеспечения топливом на холодный сезон, но и умение правильно выбрать момент для их приобретения. Хотя отопительный сезон почти завершился, опытные хозяева уже весной начинают пополнять запасы. На первый взгляд, может показаться, что делать это слишком рано, однако спешить с выводами не стоит.

Когда лучше покупать дрова

На сайте одной из компаний, которая занимается продажей твердого топлива, отмечается, что дрова можно приобрести в любое время года, но многие владельцы домов делают это еще весной. Благодаря этому древесина, заготовленная зимой, до начала холодов успевает хорошо высохнуть. Такие дрова гарантируют:

более высокую теплоотдачу;

меньше дыма во время горения;

стабильное и равномерное пламя.

Для многих украинцев важным фактором также является цена. В межсезонье (в конце зимы или весной) — дрова обычно дешевле. Поэтому те, кто хочет сэкономить, стараются приобрести топливо именно в это время, а не откладывают покупку до осени.

Кроме того, покупка дров в теплый период позволяет избежать сезонного ажиотажа. Легче выбрать нужную породу древесины и договориться о доставке в удобный день.

Как сезон влияет на качество и цену дров

Основной показатель качества дров — уровень влажности. Свежесрубленная древесина может содержать 40-60% влаги, из-за чего она хуже горит, дает меньше тепла и требует больше топлива.

"Лучше всего покупать дрова в период с конца весны до середины лета, когда они уже частично подсохли после зимней вырубки. Однако в этом случае нужно позаботиться о правильном хранении дров", — в комментарии для Новини.LIVE рассказал лесник одного из лесничеств Киевщины Николай Коваленко.

Эксперт советует покупать дрова хотя бы за 4-6 месяцев до начала отопительного сезона. За это время они естественно высыхают до влажности около 15-20%. Такая древесина способна давать на 25-30% больше тепла и значительно уменьшает образование сажи в печах и котлах.

На что обратить внимание при заготовке дров

Время подготовки дров зависит от породы дерева. Например:

Дуб требует не менее двух месяцев для сушки. Береза и сосна могут хорошо гореть даже в относительно свежем состоянии. Ясень и акация имеют естественную влажность около 35-40%, поэтому быстро разгораются без дополнительных средств.

Покупка дров осенью или зимой тоже возможна, особенно если не удалось сделать запас раньше. Древесина, заготовленная в холодное время года, обычно легче колется и содержит меньше влаги, ведь жизненные процессы в дереве зимой замедляются.

