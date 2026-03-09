Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Дрова на наступний сезон — чому варто поповнити запаси ще навесні

Дрова на наступний сезон — чому варто поповнити запаси ще навесні

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 13:25
Заготівля дров у 2026 році — чому варто починати поповнювати запаси вже навесні
Коли краще заготовляти дрова. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Заготівля дров — це не лише питання забезпечення паливом на холодний сезон, а й уміння правильно вибрати момент для їх придбання. Хоча опалювальний сезон майже завершився, досвідчені господарі вже навесні починають поповнювати запаси. На перший погляд, може здатися, що робити це надто рано, однак поспішати з висновками не варто.

Про те, чому заготовляти дрова на наступний опалювальний сезон варто починати ще навесні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Коли краще купувати дрова

На сайті однієї з компаній, яка займається продажем твердого палива, зазначається, що дрова можна придбати у будь-яку пору року,  але багато власників будинків роблять це ще навесні. Завдяки цьому деревина, заготовлена взимку, до початку холодів встигає добре висохнути. Такі дрова гарантують:

  • вищу тепловіддачу;
  • менше диму під час горіння;
  • стабільне й рівномірне полум’я.

Для багатьох українців важливим фактором також є ціна. У міжсезоння (наприкінці зими або навесні) — дрова зазвичай дешевші. Тому ті, хто хоче заощадити, намагаються придбати паливо саме у цей час, а не відкладають покупку до осені.

Крім того, купівля дров у теплий період дозволяє уникнути сезонного ажіотажу. Легше обрати потрібну породу деревини та домовитися про доставку у зручний день.

Як сезон впливає на якість та ціну дров

Основний показник якості дров — рівень вологості. Свіжозрубана деревина може містити 40–60% вологи, через що вона гірше горить, дає менше тепла і потребує більше палива.

"Найкраще купувати дрова у період з кінця весни до середини літа, коли вони вже частково підсохлі після зимової вирубки. Однак у цьому випадку потрібно потурбуватися про правильне зберігання дров", — у коментарі для Новини.LIVE розповів лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко.

Експерт радить купувати дрова хоча б за 4–6 місяців до початку опалювального сезону. За цей час вони природно висихають до вологості близько 15–20%. Така деревина здатна давати на 25–30% більше тепла та значно зменшує утворення сажі у печах і котлах.

На що звернути увагу під час заготівлі дров

Час підготовки дров залежить від породи дерева. Наприклад:

  1. Дуб потребує щонайменше двох місяців для сушіння.
  2. Береза та сосна можуть добре горіти навіть у відносно свіжому стані.
  3. Ясен і акація мають природну вологість близько 35–40%, тому швидко розпалюються без додаткових засобів.

Купівля дров восени чи взимку теж можлива, особливо якщо не вдалося зробити запас раніше. Деревина, заготовлена в холодну пору року, зазвичай легше колеться та містить менше вологи, адже життєві процеси у дереві взимку сповільнюються.

Раніше ми писали, що багато земель в Україні просто залишаються без догляду і з часом заростають бур’янами, кущами та деревами. Такі ділянки з часом можуть перетворитися на маленький "молодий ліс". Тоді постає питання: чи можна зрізати ці дерева й використати їх на дрова.

Також ми розповідали, що зима вже позаду, а отже на підході й кінець опалювального сезону. Для тих, хто гріє будинок дровами, вже зараз стає зрозуміло, що свої запаси вони не встигнуть витратити повністю. Тож варто знати, що робити з залишками дров і чи можна їх використати наступної зими.

опалювальний сезон ціни опалення дрова купівля тверде паливо
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації