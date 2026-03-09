Заготівля дров у 2026 році — чому варто починати поповнювати запаси вже навесні

Коли краще заготовляти дрова. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Заготівля дров — це не лише питання забезпечення паливом на холодний сезон, а й уміння правильно вибрати момент для їх придбання. Хоча опалювальний сезон майже завершився, досвідчені господарі вже навесні починають поповнювати запаси. На перший погляд, може здатися, що робити це надто рано, однак поспішати з висновками не варто.

Про те, чому заготовляти дрова на наступний опалювальний сезон варто починати ще навесні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Коли краще купувати дрова

На сайті однієї з компаній, яка займається продажем твердого палива, зазначається, що дрова можна придбати у будь-яку пору року, але багато власників будинків роблять це ще навесні. Завдяки цьому деревина, заготовлена взимку, до початку холодів встигає добре висохнути. Такі дрова гарантують:

вищу тепловіддачу;

менше диму під час горіння;

стабільне й рівномірне полум’я.

Для багатьох українців важливим фактором також є ціна. У міжсезоння (наприкінці зими або навесні) — дрова зазвичай дешевші. Тому ті, хто хоче заощадити, намагаються придбати паливо саме у цей час, а не відкладають покупку до осені.

Крім того, купівля дров у теплий період дозволяє уникнути сезонного ажіотажу. Легше обрати потрібну породу деревини та домовитися про доставку у зручний день.

Як сезон впливає на якість та ціну дров

Основний показник якості дров — рівень вологості. Свіжозрубана деревина може містити 40–60% вологи, через що вона гірше горить, дає менше тепла і потребує більше палива.

"Найкраще купувати дрова у період з кінця весни до середини літа, коли вони вже частково підсохлі після зимової вирубки. Однак у цьому випадку потрібно потурбуватися про правильне зберігання дров", — у коментарі для Новини.LIVE розповів лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко.

Експерт радить купувати дрова хоча б за 4–6 місяців до початку опалювального сезону. За цей час вони природно висихають до вологості близько 15–20%. Така деревина здатна давати на 25–30% більше тепла та значно зменшує утворення сажі у печах і котлах.

На що звернути увагу під час заготівлі дров

Час підготовки дров залежить від породи дерева. Наприклад:

Дуб потребує щонайменше двох місяців для сушіння. Береза та сосна можуть добре горіти навіть у відносно свіжому стані. Ясен і акація мають природну вологість близько 35–40%, тому швидко розпалюються без додаткових засобів.

Купівля дров восени чи взимку теж можлива, особливо якщо не вдалося зробити запас раніше. Деревина, заготовлена в холодну пору року, зазвичай легше колеться та містить менше вологи, адже життєві процеси у дереві взимку сповільнюються.

Раніше ми писали, що багато земель в Україні просто залишаються без догляду і з часом заростають бур’янами, кущами та деревами. Такі ділянки з часом можуть перетворитися на маленький "молодий ліс". Тоді постає питання: чи можна зрізати ці дерева й використати їх на дрова.

Також ми розповідали, що зима вже позаду, а отже на підході й кінець опалювального сезону. Для тих, хто гріє будинок дровами, вже зараз стає зрозуміло, що свої запаси вони не встигнуть витратити повністю. Тож варто знати, що робити з залишками дров і чи можна їх використати наступної зими.