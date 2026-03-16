Де та як зберігати дрова до наступного опалювального сезону в Україні

Дрова на подвір'ї. Фото: УНІАН

Під час опалювального сезону багато українців не встигає використати весь запас дров. Тож часто виникає питання: що з ними робити. Поспішати їх викидати не варто. Якщо дрова правильно зберігати, вони можуть залишатися придатними для опалення від 3 до 7 років.

Про те, як зберегти дрова придатними для обігріву до наступного опалювального сезону, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як зберігати дрова до наступного опалювального сезону в Україні

Фахівці компанії "Baza-Drov", яка займається продажем твердого палива, зазначають, що кожен господар зберігає дрова так, як йому дозволяють обставини. Як правило, більшість українців розглядають такі варіанти:

У будинку

У будинку тримати великий запас дров не варто — вони займають багато місця. Невелику кількість поліна можна скласти біля печі або каміна у кошику чи ящику, щоб завжди було під рукою.

У сараї

Багато людей тримають дрова у сараї. Тут важливо, щоб приміщення було сухе і без плісняви, адже грибок швидко псує деревину. Тверді породи гниють повільніше, а м’які — швидше, особливо у вологому середовищі.

Під навісом або у дровітні

Це одне з найкращих рішень для подвір’я: дах захищає від опадів, а боки залишаються відкритими для повітря. Дрова все одно потрібно підняти над землею, а дах зробити з невеликим нахилом, щоб вода не потрапляла всередину. Висота конструкції має бути безпечною і стійкою.

На відкритому повітрі

Якщо немає спеціального приміщення, дрова можна скласти просто на подвір’ї. Важливо підняти їх над землею на піддони, цеглу чи дошки, щоб вони не вбирали вологу з ґрунту.

Накрийте дрова брезентом, плівкою або іншим водонепроникним матеріалом. Сонце і свіже повітря допомагають деревині висохнути, але дощ або сніг можуть швидко зіпсувати дрова, якщо вони не захищені.

Що варто знати про тривале зберігання дров в Україні

Щоб дрова довго залишалися придатними, варто обрати безпечне місце подалі від житлового будинку і господарських споруд. Вогонь у разі займання не повинен швидко перекинутися на житло, а багаття краще поруч не розпалювати.

Дуже важлива вентиляція: навіть невеликий навіс із доступом повітря може бути ефективнішим за закрите приміщення. Слідкуйте, щоб у місці зберігання не було надмірної сирості.

Перед складуванням дров варто подбати про основу. Якщо вони лежать на землі, обов’язково використайте піддони чи брезент, щоб не вбирали вологу. Дрова треба складати акуратно, формуючи стоси з проміжками між полінами, щоб повітря могло циркулювати, а висота була безпечною.

Також не забувайте про шкідників: комахи, що живляться деревиною, можуть зіпсувати дрова, і тоді вони горітимуть погано та можуть бути шкідливими для здоров’я.

Підготовку дров краще починати навесні або на початку літа, тоді до початку опалювального сезону вони добре просохнуть. Розпиляні або розколоті поліна сохнуть швидше, а різні породи деревини можуть мати свої нюанси, Наприклад, дуб висихає довше, ніж липа.

Що робити з запасом дров після завершення опалювального сезону в Україні

У коментарі сайту Новини.LIVE лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко розповів, що спершу їх варто перебрати, відокремивши сухі й гарні поліна від сирих або пошкоджених. Сирі дрова можна висушити, поставивши у добре вентильоване місце.

Частину дров можна використовувати вже зараз для каміна, мангалу, барбекю чи лазні, а решту залишити на наступну зиму — добре висушена деревина горітиме навіть краще.

"Якщо ж дрова мають ознаки гнилі, плісняви або зараження комахами, то їх краще використати першими або утилізувати", — пояснив Коваленко.

Він також додав, що навіть через кілька років дрова трохи втрачають щільність, але залишаються придатними для використання.

Часті запитання

Які дрова найкращі для опалення?

Для обігріву помешкання найкраще підходять дрова з твердих листяних порід дерев. Це можуть бути дуб, граб, бук, акацію та ясен. Така деревина має високо теплотворність, довго горить та дає багато жару.

Які дрова горять сирими?

Більшість дров бажано висушити перед використанням, але є види деревини, які добре горять навіть свіжоспиляними. Це береза, вільха, ясен, осика та ліщина. Вини мають низьку початкову вологість або структура, яка дозволяє їм добре горіти навіть без попередньої сушки.