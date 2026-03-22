Можно ли забирать на дрова сухостой и поваленные ветки возле дороги в 2026

По обе стороны большинства дорог в Украине можно заметить зеленые насаждения. Они растут здесь не просто так, деревья и кусты в этих зонах выполняют важные защитные, экологические и безопасностные функции. Именно поэтому, просто пойти в лесополосу и начать заготавливать дрова нельзя, даже если речь идет о сухостое или поваленных ветках.

Читайте также:

Почему нельзя заготавливать дрова вдоль дорог в Украине

Украинцы часто замечают, что лесополосы вдоль дорог засорены сухими или поваленными деревьями. Их уборка важна не только для "красоты", но и для безопасности движения. Именно поэтому, согласно закону "Об автомобильных дорогах", за состоянием этих зон следят уполномоченные органы.

Как правило, зеленые насаждения в пределах полос отвода дорог государственного значения находятся на балансе Служб автомобильных дорог соответствующих областей. Именно подрядчики, с которыми заключают договоры на содержание этих участков, ухаживают за состоянием деревьев и кустов.

Они могут удалять аварийные деревья — сухостой или больные насаждения, если они близко к дороге или линиям электропередач. Все работы делают только после оценки стоимости древесины и с лесорубным билетом.

При этом средства за полученную древесину идут на покрытие расходов работ или на счет Службы автомобильных дорог. В отдельных случаях за уборку сухостоя или аварийных деревьев может браться ГСЧС.

Можно ли забирать поваленные деревья возле дороги

В комментарии для сайта Новини.LIVE юрист Олег Козляк объяснил, что деревья и ветки вдоль автодорог находятся в специальных "полосах отвода" или охранных зонах. Использовать их древесину можно только по строгим правилам согласно Постановлению № 1239 от 25 октября 2024 года.

"Рубки деревьев и кустарников в полосах отвода автомобильных дорог общего пользования проводятся только по согласованию с соответствующими органами, по обращению к лесопользователю или владельцу дороги или по правилам, предусмотренным для таких полос", — отмечает юрист.

То есть даже поваленное дерево или ветка могут принадлежать областным или коммунальным органам. Брать их самовольно — незаконно.

Какой штраф грозит за незаконный сбор дров

В статьях 65 и 65-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях отмечается, что за самовольное повреждение или сбор деревьев в лесополосах предусмотрены следующие штрафы:

Статья 65 — незаконная порубка или повреждение деревьев и кустарников:

510 - 1 020 грн — для обычных граждан за первое нарушение и от 1 020 до 1 530 грн за повторное. 2 550 - 5 100 грн — для должностных лиц за первое нарушение и от 10 200 до 15 300 грн за повторное.

Статья 65-1 — повреждение полезащитных полос или защитных насаждений вдоль рек, дорог, железных дорог:

Граждане: от 510 до 765 грн; Должностные лица: от 1 020 до 1 530 грн

Также нужно возместить ущерб, причиненный лесу, в соответствии с установленными Кабинетом Министров Украины таксами.

Таксы для вычисления ущерба, причиненного лесу. Фото: Скриншот

Если ущерб большой, наступает уголовная ответственность. Статья 246 Уголовного кодекса Украины предусматривает штраф от 17 до 34 тыс. грн или даже до 3-7 лет тюрьмы в зависимости от тяжести преступления.

Ранее мы писали, что покупать дрова можно в любое время, но многие делают это весной. Так древесина, заготовленная зимой, успевает хорошо высохнуть до холодов. Еще один плюс — цена. В межсезонье дрова обычно дешевле.

Также мы рассказывали, что во время отопительного сезона часто не удается использовать весь запас дров. Однако утилизировать остатки не стоит — если древесину правильно хранить, она может оставаться пригодной к использованию от 3 до 7 лет.

Часто задаваемые вопросы

Какими дровами нельзя топить в доме?

Не вся древесина подходит для использования в доме. Некоторые дрова не только не эффективны для отопления, но могут быть вредными для здоровья.

Для обогрева дома не рекомендуют использовать сырую, рубилую, пофартированную или лакированную древесину, а также не стоит бросать в печь остатки ДСП, ОСБ или стройматериалов. Они могут выделять вредные вещества в процессе горения и засоряют дымоход.

Какие дрова можно собирать в лесу в Украине?

В 2026 году в лесу без специального разрешения можно брать только уже упавшие мелкие веточки, опавшие листья, хвою и кору. А рубить или вывозить даже сухие поваленные деревья запрещено, потому что такая древесина принадлежит государству.

