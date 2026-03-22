Чоловік перевозить сухі гілки на візку. Фото: УНІАН

По обидва боки більшості доріг в Україні можна помітити зелені насадження. Вони ростуть тут не просто так, дерева та кущі в цих зонах виконують важливі захисні, екологічні та безпекові функції. Саме тому, просто піти до лісосмуги та почати заготовляти дрова не можна, навіть, якщо мова йде про сухостій чи повалені гілки.

Про те, чи можна забирати на дрова сухостій та повалені гілки біля дороги у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чому не можна заготовляти дрова вздовж доріг в Україні

Українці часто помічають, що лісосмуги вздовж доріг засмічені сухими чи поваленими деревами. Їхнє прибирання важливе не лише для "краси", а й для безпеки руху. Саме тому, згідно з законом "Про автомобільні дороги", за станом цих зон стежать уповноважені органи.

Як правило, зелені насадження в межах смуг відведення доріг державного значення перебувають на балансі Служб автомобільних доріг відповідних областей. Саме підрядники, з якими укладають договори на утримання цих ділянок, доглядають за станом дерев та кущів.

Вони можуть видаляти аварійні дерева — сухостій або хворі насадження, якщо вони близько до дороги чи ліній електропередач. Всі роботи роблять лише після оцінки вартості деревини та з лісорубним квитком.

При цьому кошти за отриману деревину йдуть на покриття витрат робіт або на рахунок Служби автомобільних доріг. В окремих випадках за прибирання сухостою чи аварійних дерев може братись ДСНС.

Чи можна забирати повалені дерева біля дороги

У коментарі для сайту Новини.LIVE юрист Олег Козляк пояснив, що дерева та гілки вздовж автошляхів знаходяться у спеціальних "смугах відводу" або охоронних зонах. Використовувати їхню деревину можна тільки за суворими правилами згідно з Постановою № 1239 від 25 жовтня 2024 року.

"Рубки дерев та чагарників у смугах відводу автомобільних доріг загального користування проводяться лише за погодженням із відповідними органами, за зверненням до лісокористувача чи власника дороги або за правилами, передбаченими для таких смуг", — зазначає юрист.

Тобто навіть повалене дерево чи гілка можуть належати обласним або комунальним органам. Брати їх самовільно — незаконно.

Який штраф загрожує за незаконне збирання дров

У статтях 65 та 65-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначається, що за самовільне пошкодження або збір дерев у лісосмугах передбачені такі штрафи:

Стаття 65 — незаконна порубка або пошкодження дерев та чагарників:

510 - 1 020 грн — для звичайних громадян за перше порушення та від 1 020 до 1 530 грн за повторне. 2 550 - 5 100 грн — для посадових осіб за перше порушення та від 10 200 до 15 300 грн за повторне.

Стаття 65-1 — пошкодження полезахисних смуг або захисних насаджень вздовж річок, доріг, залізниць:

Громадяни: від 510 до 765 грн; Посадові особи: від 1 020 до 1 530 грн

Також потрібно відшкодувати шкоду, завдану лісу, відповідно до встановлених Кабінетом Міністрів України такс.

Такси для обчислення шкоди, завданої лісу. Фото: Скриншот

Якщо шкода велика, настає кримінальна відповідальність. Стаття 246 Кримінального кодексу України передбачає штраф від 17 до 34 тис. грн або навіть до 3–7 років в’язниці залежно від тяжкості злочину.

Раніше ми писали, що купувати дрова можна будь-коли, але багато хто робить це навесні. Так деревина, заготовлена взимку, встигає добре висохнути до холодів. Ще один плюс — ціна. У міжсезоння дрова зазвичай дешевші.

Також ми розповідали, що під час опалювального сезону часто не вдається використати весь запас дров. Однак утилізувати залишки не варто — якщо деревину правильно зберігати, вона може залишатись придатною до використання від 3 до 7 років.

Часті запитання

Якими дровами не можна топити в домі?

Не вся деревина підходить для використання в домі. Деякі дрова не лише не ефективні для опалення, а й можуть бути шкідливими для здоровя.

Для обігріву будинку не рекомендуть використовувати сиру, грнилу, пофартдовану або лаковану деревину, а також не варто кидати в пічь залишки ДСП, ОСБ чи будматеріалів. Вони можуть виділяти шкідливі речовини в процесі горіння та засмічують димар.

Які дрова можна збирати в лісі в Україні?

У 2026 році в лісі без спеціального дозволу можна брати тільки дрібні гілочки, що вже впали, опале листя, хвою та кору. А рубати або вивозити навіть сухі повалені дерева — заборонено, бо така деревина належить державі.