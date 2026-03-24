Сэкономить получается не всегда: почему не стоит покупать дрова "с рук"

Весна и лето — самое выгодное время, чтобы запастись дровами на зиму. В межсезонье цены ниже, а купленная древесина, даже если она свежесрезанная, успеет хорошо подсохнуть до зимы. Однако обращаться нужно исключительно к официальным продавцам, иначе можно остаться без топлива и получить штраф.

О том, почему не стоит покупать дрова "с рук" и какие штрафы грозят украинцам в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Могут ли наказать украинцев за покупку дров "с рук" в 2026 году

Лесник одного из лесничеств Киевской области Николай Коваленко в комментарии для Новини.LIVE рассказал, что за покупку дров без документов человек может заплатить штраф.

"Если дрова куплены у неизвестного кого, то есть риск, что древесина была вырублена незаконно, без соответствующего разрешения. А без соответствующих документов вы не только понесете ответственность, но и дрова могут быть конфискованы", — отмечает эксперт.

Он также добавил, что покупка обязательно должна сопровождаться чеками, накладными, документами, подтверждающими легальное происхождение дров.

Какой штраф можно получить, купив дрова у "нелегалов" в 2026 году

Хотя отдельного наказания именно за приобретение дров у нелегальных продавцов закон не предусматривает, покупая топливо "с рук" вы не получите никаких документов, подтверждающих легальность этой древесины. Поэтому, перевозка и хранение таких дров может нарушать сразу несколько статей законов Украины.

Ст. 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает такое наказание за незаконную вырубку, перевозку или хранение незаконно срезанной древесины:

Для обычных граждан: от 30 до 60 необлагаемых минимумов (510-1 020 грн). Для должностных лиц: от 150 до 300 необлагаемых минимумов (2 550-5 100 грн).

Если человек уже нарушал закон в течение года и делает это повторно наказание строже:

Для граждан: 60-90 необлагаемых минимумов (1 020-1 530 грн). Для должностных лиц: 600-900 необлагаемых минимумов (10 200-15 300 грн).

Согласно 246 статье Уголовного кодекса Украины, если незаконная вырубка или операции с древесиной нанесли существенный ущерб, это уже уголовная ответственность:

штраф 1000-1500 минимумов (17 000-25 500 грн);

или пробационный надзор до 3 лет, ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Повторные нарушения или действия группой людей по сговору наказываются строже: ограничение или лишение свободы на 3-5 лет. Особенно строго наказывают за нарушения в заповедниках или других охраняемых лесах:

штраф от 1500 до 2000 минимумов (25 500-34 000 грн);

или ограничение или лишение свободы на 3-5 лет.

Если действия привели к тяжелым последствиям, наказание может достигать 5-7 лет заключения.

Есть еще один важный момент. Согласно 108 статье Лесного кодекса Украины, всю незаконно заготовленную древесину и другие лесные ресурсы изымают. Если это невозможно сделать, придется возместить их полную стоимость.

Ранее мы писали, что по обе стороны дорог в Украине растут деревья и кусты. Они не только украшают ландшафт, но и защищают дороги и окружающую среду, поэтому просто так срезать ветки или заготавливать в них дрова нельзя.

Также мы рассказывали, что весной люди обрезают деревья — это помогает кронам расти и улучшает урожай. Иногда случается и так, что ветви соседей свисают в ваш двор и мешают. В такой ситуации возникает вопрос, можно ли их обрезать.

Часто задаваемые вопросы

Где купить дрова в Украине?

Украинцы могут покупать дрова несколькими способами. Первый вариант — пойти прямо в ближайшее государственное предприятие, занимающееся охраной лесов. Там можно договориться лично и оформить заказ.

Второй – воспользоваться интернет-магазином "ДроваЕ". Это официальный сайт от появившегося недавно государства. Там сделано все удобно: можно выбрать поставщика, тип дров, заказать доставку и оплатить онлайн.

Как хранить дрова на улице в Украине?

Если дрова еще влажные, их лучше хранить на улице под крышкой. Не кладите сырые бревна в комнату без вентиляции – они могут покрыться плесенью. И прямо на землю их тоже ставить не стоит.

Удобнее всего – сделать бетонное основание, но можно обойтись дешевле: насыпать слой гравия 5–7 см или поставить старые поддоны. Бревна лучше класть на бруски, чтобы они не касались земли и хорошо вентилировались. И любой способ хранения нуждается хотя бы в простом накрытии.