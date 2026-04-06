Субсидия на дрова: как рассчитывается сумма помощи и что изменилось в 2026 году

В 2026 году в Украине все еще есть немало людей, которые не пользуются природным газом. Именно для таких граждан, с невысокими доходами, государство предусмотрело отдельный вид поддержки. Речь идет о жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, а также твердого или жидкого печного топлива.

Куда обращаться за оформлением субсидии на твердое топливо в 2026 году

По данным Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области, субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива можно получить один раз в течение календарного года — но только после индивидуального обращения. Оформить ее можно несколькими способами. Самый простой — лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда.

Также документы можно отправить по почте в соответствующий территориальный орган. Кроме того, подать заявление помогут уполномоченные представители территориальных общин или работники центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Какие документы необходимо подготовить в 2026 году

Чтобы получить жилищную субсидию, заявитель должен подтвердить свою личность. Для этого подойдет паспорт гражданина Украины или другой документ — если речь идет об иностранцах или лицах без гражданства. Вместе с этим нужно подать:

заявление установленного образца;

декларацию о доходах и имущественном состоянии;

договор аренды жилья (если заявитель арендует жилье);

копию договора о реструктуризации задолженности за коммунальные услуги (если таковой имеется);

справки о доходах — в случае, если эти данные отсутствуют в государственных реестрах и их нельзя получить автоматически (если подтверждения нет, нужно приложить письменное объяснение);

судебные решения (при необходимости) и другие документы, которые могут понадобиться для рассмотрения конкретной ситуации.

Как проверяют данные и кто входит в состав домохозяйства

После подачи документов Пенсионный фонд анализирует декларацию и другие материалы. На их основе определяется состав домохозяйства, а также учитываются доходы и имущественное положение всех лиц.

Подписывая декларацию, заявитель подтверждает, что вся информация является правдивой. Если же данные окажутся неполными или ложными, субсидию могут не назначить или вообще прекратить ее выплату. Мало того, средства, которые были получены безосновательно, придется вернуть.

Если у членов домохозяйства или их семей, которые живут отдельно, есть более одного жилого объекта (кроме случаев, предусмотренных законодательством), субсидию могут не назначить. И просто исключить таких лиц из состава домохозяйства из-за другого места регистрации не получится.

Как определяется размер субсидии на твердое топливо в 2026 году

Размер субсидии рассчитывается по простой формуле: это разница между фактической стоимостью жилищно-коммунальных услуг и обязательным платежом, который должно платить домохозяйство.

"Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива рассчитывается как разница между размером платы за твердое топливо на календарный год в пределах установленных норм и объемом определенного для домохозяйства обязательного платежа (определяется для каждого хозяйства индивидуально)", — ответили в Пенсионном фонде Украины на запрос сайта Новини.LIVE.

Что касается стоимости твердого топлива и сжиженного газа, то она не является произвольной. Для расчетов используются показатели, установленные правительством. Они определяют минимальные нормы обеспечения населения и предельные цены.

Такие показатели пересматриваются ежегодно — с учетом индекса потребительских цен. Еще в 2016 году базовые значения установили постановлением Кабмина № 356 — 2 000 гривен для твердого топлива и 200 гривен для сжиженного газа. С тех пор их регулярно индексируют в соответствии с экономическими прогнозами.

Учитывая прогноз инфляции на 2026 год (109,9%), установлены новые предельные суммы:

для твердого топлива — 4 602,57 грн;

для сжиженного газа — 460,26 грн.

Эти цифры учитывают накопленную индексацию за предыдущие годы и именно их применяют при расчете субсидии.

