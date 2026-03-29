Отопление дровами в Украине: 7 ошибок, которые испортят ваши запасы на зиму

Весна — удобное время, чтобы запастись дровами, потому что после зимы они обычно дешевеют. Однако, просто выгодно приобрести топливо недостаточно, важно также обеспечить правильные условия для хранения древесины. Если этого не сделать, дрова хуже горят и быстрее портятся.

О том, когда стоит покупать дрова и каких ошибок стоит избегать при хранении твердого топлива, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Когда лучший период для заготовки дров в Украине

Специалисты советуют покупать дрова заранее — где-то за 4-6 месяцев до холодов. За этот период они успевают подсохнуть до нормального уровня влажности (примерно 15-20%). Такие дрова дают больше тепла и меньше засоряют печь или котел сажей.

"Лучше всего покупать дрова в период с конца весны до середины лета, когда они уже частично подсохли после зимней вырубки. Однако в этом случае нужно позаботиться о правильном хранении дров", — в комментарии для сайта Новини.LIVE рассказал лесник Николай Коваленко.

Именно с апреля по июль рынок наиболее "спокойный", и лесхозы активно готовятся к новому сезону продаж.

Какие ошибки при хранении дров чаще всего допускают украинцы

Впрочем, мало просто купить дрова — не менее важно правильно их хранить. На сайте Better Homes & Gardens отмечают, что некоторые ошибки могут привести не только к потере качества, но и к более серьезным проблемам: появлению вредителей, плесени или даже риску пожара. Вот самые распространенные ошибки, которых лучше избегать:

Оставлять дрова без накрытия: если они лежат под открытым небом без защиты, намокают от дождя или снега. Влажные дрова плохо горят, дают много дыма и могут притягивать вредителей. Бросать их прямо на землю: так дрова тянут влагу из почвы, из-за чего могут заплесневеть или начать гнить. Лучше положить их на поддоны, балки или хотя бы бетон. Складывать вплотную к дому: это удобно, но опасно — в дровах могут заводиться вредители, которые переберутся в дом. Плюс есть риск воспламенения. Держать их просто кучей: если дрова не сложены, они быстрее сыреют и портятся. Лучший вариант — укладывать их рядами, причем каждый следующий ряд размещать в противоположном направлении. Это помогает сохранить форму штабеля и улучшает вентиляцию. Не использовать старые дрова: если постоянно брать новые, а старые оставлять, там могут завестись жуки. Поэтому сначала сжигайте то, что лежит дольше. Складывать слишком плотно: без доступа воздуха дрова не просыхают и могут испортиться. Между ними должно быть немного пространства. Обрабатывать пестицидами от вредителей: это не самая лучшая идея. При сжигании такие дрова могут выделяться вредные вещества, а эффект от такой обработки не всегда есть.

В Украине дрова выгоднее покупать заблаговременно — это поможет сэкономить в период межсезонного "ценопада". А чтобы они дольше служили и лучше грели, их нужно хорошо просушить, хранить в сухом и хорошо проветриваемом месте.

