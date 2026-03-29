Опалення дровами в Україні: 7 помилок, які зіпсують ваші запаси на зиму

Весна — зручний час, щоб запастися дровами, бо після зими вони зазвичай дешевшають. Однак, просто вигідно придбати паливо не достатньо, важливо також забезпечити правильні умови для зберігання деревини. Якщо цього не зробити, дрова гірше горять і швидше псуються.

Про те, коли варто купувати дрова та яких помилок варто уникати при зберіганні твердого палива, розповідає редакція Новини.LIVE.

Коли найкращий період для заготівлі дров в Україні

Фахівці радять купувати дрова заздалегідь — десь за 4-6 місяців до холодів. За цей період вони встигають підсохнути до нормального рівня вологості (приблизно 15-20%). Такі дрова дають більше тепла і менше засмічують піч чи котел сажею.

"Найкраще купувати дрова у період з кінця весни до середини літа, коли вони вже частково підсохлі після зимової вирубки. Однак у цьому випадку потрібно потурбуватися про правильне зберігання дров", — у коментарі для сайту Новини.LIVE розповів лісник Микола Коваленко.

Саме з квітня по липень ринок найбільш "спокійний", і лісгоспи активно готуються до нового сезону продажів.

Читайте також:

Які помилки при зберіганні дров найчастіше допускають українці

Втім, мало просто купити дрова — не менш важливо правильно їх зберігати. На сайті Better Homes & Gardens зазначають, що деякі помилки можуть призвести не тільки до втрати якості, а й до серйозніших проблем: появи шкідників, плісняви або навіть ризику пожежі. Ось найпоширеніші помилки, яких краще уникати:

Залишати дрова без накриття: якщо вони лежать просто неба без захисту, намокають від дощу чи снігу. Вологі дрова погано горять, дають багато диму і можуть притягувати шкідників. Кидати їх прямо на землю: так дрова тягнуть вологу з ґрунту, через що можуть запліснявіти або почати гнити. Краще покласти їх на піддони, балки або хоча б бетон. Складати впритул до будинку: це зручно, але небезпечно — у дровах можуть заводитися шкідники, які переберуться в дім. Плюс є ризик займання. Тримати їх просто купою: якщо дрова не складені, вони швидше сиріють і псуються. Найкращий варіант — укладати їх рядами, причому кожен наступний ряд розміщувати у протилежному напрямку. Це допомагає зберегти форму штабеля і покращує вентиляцію. Не використовувати старі дрова: якщо постійно брати нові, а старі залишати, там можуть завестися жуки. Тому спочатку спалюйте те, що лежить довше. Складати занадто щільно: без доступу повітря дрова не просихають і можуть зіпсуватися. Між ними має бути трохи простору. Обробляти пестицидами від шкідників: це не найкраща ідея. При спалюванні такі дрова можуть виділятися шкідливі речовини, а ефект від такої обробки не завжди є.

В Україні дрова вигідніше купувати завчасно — це допоможе заощадити в період міжсезонного "цінопаду". А щоб вони довше служили та краще гріли, їх потрібно добре просушити, зберігати у сухому та добре провітрюваному місці.

Раніше Новини.LIVE писали, що коли до вас звисають гілки з сусідньої ділянки або проростає коріння, їх можна обрізати. Однак це варто робити лише, якщо вони реально заважають: дають тінь, засмічують листям чи плодами, або просто не дозволяють користуватись землею за її призначенням.

Також Новини.LIVE розповідали, що дрова найкраще купувати навесні або влітку. Тоді дешевше і вони встигнуть висохнути до зими. Але купувати деревину слід тільки в офіційних продавців, щоб не нарватись на штраф і не залишитись без палива.