В Нафтогазе советуют установить дома важное устройство: что оно делает и сколько стоит

Человек зажигает газ. Фото: Новини.LIVE

Украинцам, которые используют газ, советуют не пренебрегать безопасностью в доме и установить специальное устройство, которое поможет вовремя заметить утечку и избежать отравления или даже взрыва. Цены на такие приборы сейчас колеблются в пределах нескольких тысяч гривен.

О том, какое устройство советуют установить потребителям газа и сколько оно стоит, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на "Нафтогаз".

Какой прибор советуют установить потребителям газа в Украине

Газ — удобный и доступный источник энергии, но он также может быть опасным. Наибольшую угрозу представляет угарный газ — он не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому его сложно заметить. Даже небольшое его количество может вызвать головную боль, головокружение, тошноту и слабость.

В более сложных случаях это может привести к серьезному отравлению или даже представлять угрозу жизни. Медики говорят, что такие случаи в Украине случаются ежегодно.

Чтобы избежать таких случаев, украинцам советуют установить газовый сигнализатор. Он постоянно проверяет воздух в помещении и реагирует на опасные газы — метан, пропан, бутан и угарный газ.

Как выбрать газовый сигнализатор

Если уровень превышен, устройство сразу подает звуковой или световой сигнал. Работают сигнализаторы либо от сети, либо от батареек. Первые — более стабильные, вторые — удобнее, так как их можно легко перемещать. Есть несколько типов таких приборов:

каталитические — более дешевые и быстро реагируют;

полупроводниковые — самые точные, но и более дорогие;

инфракрасные — просты в использовании, но иногда могут ошибаться.

Современные модели имеют дополнительные возможности. Например, они могут:

вызывать соответствующие службы;

отправлять сообщения на телефон;

автоматически перекрывать подачу газа.

Где нужно устанавливать газовый сигнализатор

Но важно не только купить устройство, но и правильно его установить. Специалисты советуют ставить сигнализатор в каждой комнате с газовыми приборами, на расстоянии 1-3 метра от источника газа. Не стоит размещать его возле окон, вытяжек или открытого огня. Высота установки зависит от типа устройства — либо под потолком, либо на уровне дыхания.

Правильное размещение поможет быстрее обнаружить утечку и избежать опасных ситуаций. Стоимость сигнализаторов зависит от функций, но в среднем это где-то от 1180 до 4 000 гривен. Покупать и устанавливать такие приборы нужно самостоятельно.

