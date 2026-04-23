Заготівля дров: чи можна рубати гілки в полезахисних лісосмугах у 2026 році

В Україні часто можна побачити між полями довгі смуги дерев. Вони не просто "для краси" — ці посадки захищають землю від сильного вітру, допомагають зберігати вологу в ґрунті та навіть покращують урожай. Але багато таких лісосмуг зараз занедбані: там лежить сухе гілля, стоять зламані або вже висохлі дерева. І в людей часто виникає думка — чому б не забрати цю деревину на дрова, тим паче, що вона просто пропадає. Однак тут не все так просто з погляду закону.

Про те, чи можуть українці заготовляти дрова в полезахисних лісосмугах у 2026 році.

Чи можна просто так заготовляти дрова в лісосмугах

Лісосмуги вздовж полів офіційно вважаються частиною лісового фонду України (це прописано в 5 статті Лісового кодексу України). Тобто вони не "нічийні", і робити там будь-які роботи без дозволу не можна.

Навіть якщо це сухі гілки чи повалені дерева — просто так забирати їх заборонено. Для будь-якої вирубки або прибирання потрібен спеціальний дозвіл — лісорубний квиток.

Такий дозвіл можуть отримати лише офіційні власники або ті, хто має право користування лісом. Якщо місцева рада хоче привести лісосмугу до ладу, вона повинна оформлювати це через відповідні органи.

Читайте також:

Після звернення створюють комісію, куди входять представники екологічної інспекції, лісівники, адміністрація та місцева влада. Вони оглядають ділянку і вирішують, чи справді потрібна вирубка або очищення. І лише після цього видається дозвіл.

Фермери чи орендарі полів не мають права самі розчищати лісосмуги, навіть якщо ті ростуть прямо біля їхньої землі.

Яке покарання за самовільну рубку дров в полезахисних лісосмугах

Якщо хтось без дозволу ріже дерева або шкодить лісосмузі, це може закінчитися штрафом або навіть кримінальною справою. У 2026 році українцям загрожує таке покарання:

За адміністративне порушення штраф для звичайних людей становить приблизно від 510 до 765 грн, а для посадових осіб — від 1 020 до 1 530 грн. Якщо шкода серйозна, тоді вже може бути кримінальна відповідальність: штраф до десятків тисяч гривень (від 17 000 до 25 500 грн), а в найгірших випадках — арешт або навіть ув’язнення до 3 років.

Суму збитків держава рахує за спеціальними таксами, затвердженими постановою Кабміну "Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу". Істотною вважається шкода, що перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше Новини.LIVE писали, що іноді на земельній ділянці самі по собі виростають дерева. З часом старі або хворі дерева можуть стати небезпечними — наприклад, впасти на дім чи машину. Через це люди часто задаються питанням, чи можна просто спиляти їх на дрова.

Також Новини.LIVE розповідали, що ДП "Ліси України" вже готуються до наступної зими й планують заготовити приблизно на 400 тисяч кубометрів дров більше, ніж торік. Поки що дрова продають за старими цінами, але через дорожчі перевезення й паливо утримувати їх на такому рівні стає все важче.