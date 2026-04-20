Дрова можуть подорожчати: в ДП "Ліси України" привідкрили завісу, що буде з цінами

Вартість дров в Україні. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

ДП "Ліси України" активно готується до зими та планує заготовити для населення і соціальних установ на 400 тис. кубометрів дров більше, ніж торік. Це пов’язано зі зростанням попиту у минулому сезоні, який сягнув 1,45 млн кубометрів.

Про те, чи матиме Україна достатньо дров для наступного опалювального сезону та що буде з цінами на паливо, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на ДП "Ліси України".

Чому дрова залишають важливим ресурсом для України

Деревина залишається важливим ресурсом для проходження опалювального сезону, особливо під час війни та обмежених альтернатив. Завчасні запаси допомагають уникнути дефіциту взимку.

"Попри складні умови проходження зими, підприємству вдалося уникнути дефіциту ресурсу — на складах лісництв протягом усього періоду зберігався необхідний резерв. Станом на зараз запас дров становить 245 тис. м³, що дозволяє продовжувати стабільне постачання", — зазначають у ДП "Ліси України".

Там також додають, що з початку року вже було укладено 647 договорів із бюджетними установами, соціальними закладами та підрозділами Міноборони на постачання 175 тис. кубометрів дров. Тож збільшення обсягів заготівлі також має стабілізувати ринок і зменшити різкі коливання цін.

Що буде з вартістю дров для населення в Україні

Цього опалювального сезону, у період найбільшого попиту, дрова в першу чергу спрямовували саме для населення та соціальних об’єктів. Це допомогло забезпечити потреби людей і критично важливих установ.

"Наразі населення ще має можливість придбати дрова за минулорічними цінами, однак через зростання витрат на паливо та логістику утримання такої вартості стає дедалі складнішим", — зазначають у підприємстві.

Ціна "соціальних дров" залишалась близько 1,2 тис. грн з ПДВ за кубометр — це приблизно вдвічі дешевше, ніж промислова ціна. Однак стрімке подорожчання пального безпосередньо впливає на собівартість заготівлі та доставки деревини. Попри це підприємство намагається максимально пом’якшити ці наслідки для споживачів.

